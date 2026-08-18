Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proyecta una tasa de ausentismo del 20 por ciento entre los aspirantes que completaron su registro para el examen de control.

Según el último reporte oficial, 8 mil 174 alumnos asistieron hasta el segundo turno de este lunes, en el inicio de la aplicación de la prueba en la Ciudad de México.

«De acuerdo con la tendencia de los exámenes de control previos realizados en León, Guanajuato; la capital de Oaxaca y Tijuana, Baja California, se estima que un 20 por ciento no se presente a la aplicación del examen», indicó la institución educativa.

El Secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente, proyectó que por cada uno de los nueve turnos contemplados en la capital del País se presenten alrededor de 4 mil 800, para un total de 42 mil 774 estudiantes que -hasta ahora- han completado su proceso de registro.

Las autoridades universitarias se negaron a transparentar la afluencia del último turno de este lunes, entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche; sin embargo, el domo de cobre no registró ni la mitad de la afluencia que se observó durante la mañana.

De las nueve al mediodía, 4 mil 200 aspirantes acudieron a responder 120 reactivos de opción múltiple a través de Chromebooks y tabletas que son propiedad de la Universidad y algunas otras del INEGI.

Para el segundo rol, de la una de la tarde a las cuatro, hubo entonces 3 mil 974 aspirantes.

Hasta ahora, la UNAM contempla dos estadísticas de ausentismo; la primera, correspondiente a quienes no completaron su registro para acudir al examen de control y la segunda en torno a los casos que pese a descargar su cita, no se presentaron a alguna de las cuatro sedes habilitadas.

Los exámenes, abundó De la Fuente en conferencia de prensa, se conformaron a través de bancos de preguntas que elaboró el área educativa de la Máxima Casa de Estudios.

«Todos los reactivos que se han utilizado hasta hoy, ninguno se ha repetido. Hay un juego amplio de reactivos para que no se tengan que reutilizar; en cuanto se utilizan se desechan y pasan al banco para que los alumnos practiquen exámenes posteriores», dijo.