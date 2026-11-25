Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Para llevar a cabo el nuevo plan eléctrico en el País, se requieren 61 mil millones de dólares y se está haciendo un esfuerzo para poder reunir esa cantidad, en uno de los momentos financieros más difíciles, advirtió José Antonio Rojas, subsecretario de Electricidad de la Sener.

Durante un panel que se realizó en el marco de la Reunión Anual de Inversiones, Rojas comentó que no se pueden aventurar proyectos si no se sabe cómo se van a financiar.

«En el sector eléctrico de este sexenio, significa 61 mil millones de dólares, que los tenemos mapeados, identificados y que tenemos la responsabilidad de recuperarlos en los plazos pertinentes que considere, a 20 o 30 años.

«Estamos haciendo esfuerzos para que en uno de los momentos financieros más difíciles de México seamos capaces de reunir esos 61 mil millones de dólares para lo que tenemos que preparar», señaló el subsecretario.

Por otro lado, dijo, también se requieren condiciones tecnológicas y políticas públicas continuas y coherentes.

«No podemos impulsar políticas públicas que tengan un riesgo de modificación inminente. No podemos llegar a tesis de desarrollo eléctrico o energético en general si no tenemos la garantía de que esas políticas pueden conservarse a 10, 15 o 20 años. La naturaleza del cambio de la industria eléctrica implica políticas de largo aliento», subrayó.

En el mismo foro, se presentó Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, quien habló de las inversiones que se están haciendo en carreteras, trenes y aeropuertos.

«Pueden estar tranquilos, en 2026, en materia de infraestructura carretera, tenemos una inversión histórica. Tenemos proyectada para el 2030 una inversión de 280 mil millones de pesos.

«Estos nuevos mecanismos, vehículos de gasto financiero que permiten acercar mucho más a los privados con el gobierno, permiten que podamos ir desarrollando y fortaleciendo todas estas infraestructuras», comentó.

Por otro lado, en los trenes de pasajeros, va a haber una aportación importante de recursos, de 750 mil millones de pesos a finales de 2030. Y en aeropuertos, 138 mil millones al cierre de la administración.

Anunció inversiones proyectadas a 15 años, en el Plan de Navegación Aérea, el cual fortalece la vigilancia y la seguridad operacional con la modernización de radares y centros de control.