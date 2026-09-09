Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027, de acuerdo con las previsiones incluidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico para el próximo año.

Al presentar el documento ante el Congreso, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, sostuvo que la expectativa parte de la evolución reciente de la actividad económica y de factores como el mercado laboral, el comportamiento de la inflación y la inversión.

«Con esta sólida se estima que la economía mexicana crecerá entre un 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027, después de un crecimiento estimado entre 1% y 2% en 2026», señaló.

Según las cifras expuestas, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.9 por ciento anual, con cifras desestacionalizadas, durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

La SHCP planteó que uno de los soportes de la actividad económica será la inversión pública y anticipó que durante 2027 continuará el despliegue de proyectos de infraestructura en sectores considerados estratégicos.

«Esta administración tiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México, y para lograrlo, continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación», indicó.

Reconoció, sin embargo, riesgos provenientes del exterior, ante un entorno internacional marcado por mayores precios de los energéticos, presiones inflacionarias y revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento de algunas economías.

Frente a ese escenario, destacó que la inflación en México pasó de 4.0 por ciento en febrero a 3.3 por ciento en la última lectura de agosto. Atribuyó parte de ese comportamiento al Paquete contra la Inflación y la Carestía, al acuerdo con el sector gasolinero y a los estímulos al IEPS.

El proyecto de gasto para 2027 también contempla recursos para programas sociales e inversión en salud y educación. Los programas prioritarios atenderán a cerca de 43 millones de personas, con recursos equivalentes al 2.6 por ciento del PIB.

El paquete fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Raúl Bolaños.

En el acto estuvieron presentes los integrantes de la Mesa Directiva, los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las Comisiones de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gomez Pozos, ambos de Morena.

La Comisión de Hacienda será la encargada de dictaminar la Ley de Ingresos, la cual también tendrá que ser aprobada en el Senado, y la Comisión de Presupuesto tendrá el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los Precriterios Económicos para 2027, que envió Hacienda a la Cámara de Diputados en abril pasado, adelantaron un posible recorte del 4 por ciento en el presupuesto.

«Por el lado del gasto, el gasto neto presupuestario se estima en 10 billones 23 mil millones de pesos, cifra inferior en 91 mil millones de pesos al monto aprobado para 2026, equivalente a una reducción real de 4.1 por ciento», indicó Hacienda en el documento.

También señaló que el gasto programable pagado se reducirá en 259.5 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2026, lo que representa una disminución real de 6.8 por ciento; los ingresos petroleros tendrán una reducción de 293.4 mil millones de pesos, y los ingresos no petroleros aumentarán en cerca de 404.3 mil millones de pesos.

Los Precriterios Económicos señalaron, además, que el déficit presupuestario se ubicará en un billón 192 mil millones de pesos en 2027, equivalente a 3.0 por ciento del PIB.

Luego de que Morena metió reversa a los impuestos a las bebidas alcohólicas, como la cerveza y los productos con alto contenido de sodio, el pasado lunes, el líder de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el Paquete Económico 2027 no contendrá aumentos ni creación de nuevos impuestos, pero sí medidas en contra de la elusión y la evasión fiscal.