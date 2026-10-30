Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- María Perroni y Eduardo Zucchi protagonizarán la nueva versión de Alcanzar una Estrella, melodrama que regresará en 2027 a través de Canal 5 y ViX+, con una propuesta dirigida a las nuevas generaciones.

Perroni interpretará a Lorena Gaitán Roca, personaje que su madre, Mariana Garza, encarnó hace 36 años. La actriz destacó que esta adaptación condensará los 180 capítulos originales en 20 episodios, con una historia actualizada.

Por su parte, Zucchi dará vida a Eduardo Casablanca, un joven artista que, pese a alcanzar rápidamente la fama, enfrenta conflictos personales. A diferencia de la versión interpretada por Eduardo Capetillo, el personaje tocará la guitarra y cantará.

Bajo la dirección de Jorge Robles y la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, la historia explorará el amor y las dificultades de la vida artística.

El elenco incluirá a Macarena Oz, Emiliano García, Javo Benítez, América Jiménez, Roberto Uscanga y Paulina Montes, entre otros actores.