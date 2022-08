A tan solo unas cuantas semanas de terminar su gestión de seis años al frente del Instituto del Deporte de Aguascalientes, el doctor Manuel Aceves Rubio dio una entrevista especial con el Heraldo de Aguascalientes, en donde repasó su gestión al frente del IDEA y reveló algunos detalles importantes sobre su experiencia como el líder del deporte en nuestro estado.

“Como lo ha comentado el señor Gobernador, sus indicaciones son trabajar hasta el último día de su mandato. El deporte tiene esa característica, de que es cíclico. No te da oportunidad de pensar que a lo mejor ya mañana ya no vas a trabajar. Yo, en lo personal, estoy consciente de que el día 30 de septiembre termina mi gestión, pero ahorita realmente ya estoy preparando otra vez la etapa municipal y la etapa estatal para los próximos Juegos Nacionales de CONADE. También los eventos continúan desde hoy que ya empezó el handball que mañana lo inauguramos. Eso te hace tener tu mente pensando en el trabajo día con día”, arrancó diciendo Aceves sobre estas semanas que le faltan de mandato, además de detallar que todavía quedan algunos eventos por organizar durante este tiempo como un Torneo Nacional de Primera Fuerza de Bádminton, un torneo charro y una competencia de boccia, todo esto con la meta de llegar a los 650 eventos totales durante su mandato.

“Yo soy una persona que aprendo día con día. Aprendí muchas cosas, hay gente en el deporte muy valiosa, gente muy preparada, gente que siempre aporta para el beneficio de nuestros niños y jóvenes, y yo aprendí mucho de ellos, un aprendizaje que les agradezco mucho de estar día con día trabajando con ellos, mis presidentes de asociación. Por ejemplo, gente muy capaz, gente muy comprometida en los clubes privados como el Campestre, Pulgas Pandas, Futurama, Sportika, todos los clubes que también están muy integrados al sistema Estatal del Deporte y también siempre están viendo cómo poder ayudar para tener una sociedad mejor. Los clubes profesionales, los tres presidentes, mis respetos para cada uno de ellos y de cada uno aprendí mucho. Mis propios colaboradores, gente también muy preparada que siempre aportó algo más de lo que ellos pudieran dar y del cual también aprendí mucho de ellos, desde mis asistentes: el Secretariado, gente que tiene mucha experiencia, y en el instituto y que, bueno, pues sacaron la casta en este gobierno que encabezó el señor gobernador Martín Orozco, un tren que nunca paró, un tren que fue liderado por él y que nunca se llegó a detener en una estación, sino que siempre fue adelante y, bueno, nosotros lo que teníamos que hacer era seguirlo, para que cada quien, en nuestras trincheras, pudiéramos lógicamente sacar lo mejor de sí, pero sobre todo para tener una mejor sociedad, ¿no?, yo en mi caso tener niños y jóvenes sanos fuertes”, detalló Aceves sobre el aprendizaje que obtuvo en el puesto de titular en el IDEA.

Sobre lo que extrañará tras dejar su cargo en unos meses, Manuel Aceves no dudó ni un segundo en cuáles serán las actividades que más echará de menos. “Soy un hombre muy imperativo, voy a extrañar mis actividades que empiezo muy temprano y termino muy tarde, extrañaré ir a un entrenamiento, ver mis instalaciones, buscar la manera que estén lo mejor posible, ese día con día, saludar a todos mis compañeros, pensar en el siguiente evento, porque cada evento tiene su especialidad de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, todo ese gran conjunto que hicimos, transversalmente con todas las áreas de Gobierno”, puntualizó.

“Los deportes de conjunto tradicionales, como es el futbol, el basquet, el voleibol, el beisbol que es tan practicado en Aguascalientes. No puedo decir que se distinga uno del otro, pero la verdad los deportes individuales, como el judo, el karate, el pentatlón, el atletismo, el taekwondo, desde luego la natación, que dio tantos triunfos en este sexenio, fueron varios, también el ciclismo que siempre se ha distinguido en todas sus modalidades, han dado verdaderamente grandes logros para Aguascalientes. Estoy tan contento ahorita que no se había dado este fenómeno en Aguascalientes. De enero a acá llevamos 73 seleccionados nacionales integrados a las elecciones mexicanas juveniles y de primera fuerza, pero lo más importante es que es plural, no es solo un deporte el que crece, son todos con esa gran pluralidad que maneja el IDEA”, detalló Aceves sobre el crecimiento de los deportes en su mandato. Asimismo, aprovechó para recalcar que, además de los atletas, los entrenadores también tienen éxito al contar con 5 entrenadores de diferentes disciplinas en selecciones nacionales.

Sobre el pasado y presente del deporte, Manuel Aceves reconoció el trabajo de sus antecesores en el cargo, pero también invitó a analizar sus resultados como titular del IDEA. “Creo que todos los titulares hacen su esfuerzo. Tuve la oportunidad de trabajar con el licenciado Alfredo Morales, en paz descanse; fui de su equipo de trabajo. Él tenía un sello característico, ¿no? Él imprimía siempre para buscar los mejores resultados para Aguascalientes. Él era un amante de traer a Aguascalientes personajes muy importantes, hasta Juan Capilla llegó a venir, nuestro clavadista medallista olímpico estuvo aquí. Y era Alfredo quien tenía esa característica muy positiva, porque dejó muchos aprendizajes, todas esas grandes personalidades que vinieron. Y luego don Jesús García, que tengo afortunadamente una gran amistad con él, también imprimiéndole su sello buscando lo mejor para Aguascalientes y a mí no me gusta compararme, la verdad, yo no busco comparaciones ni ando evaluando. Que si fue la administración pasada mejor que la mía ahí está el trabajo, creo que la gente puede ver los resultados, que ahí están a la vista de todos, y que la satisfacción máxima es haber cumplido con esta responsabilidad que nos dejó el señor Gobernador y que pudimos seguir ese tren que tenía el señor Gobernador”, explicó.

“Mi sello es la inclusión, incluir a todos los sectores. A mí me enseñó el deporte a trabajar en equipo, si no sabes trabajar en equipo, nunca vas a lograr los resultados que se requieren. Incluir a todos los sectores deportivos fue, creo, mi sello, yo puedo platicar con cualquier sector, mirarlo a los ojos y en su cara agradecerles el apoyo. Sí, porque todos me abrieron las puertas de su trinchera y creo que ese fue el éxito o más bien mi sello: la inclusión de todos los sectores que solamente veíamos una misión que era Aguascalientes y que Aguascalientes es quien se debe poner la medalla, porque vivir en este estado, que es el mejor de la República, nos hace que tengamos que serlo también en el deporte”, aseguró el doctor sobre su legado al frente del IDEA.

Al momento de cuestionarle sobre un evento que lo haya marcado en estos seis años, Manuel Aceves aceptó uno en particular que lo sorprendió por el ambiente que se vivió. “Voy a recordar con mucho gusto el que sentí que la gente se integró muchísimo y que no esperaba una reacción de ese tipo, fue el campeonato mundial de la Sub 20 de voleibol; eran impresionantes los llenos. Yo veía la ciudad y donde sea que yo iba me preguntaban del evento, pero pues lógicamente hubo muchos ¿verdad? y sobre todo volvemos a comentar si el señor Gobernador no hubiera invertido lo que invirtió en infraestructura deportiva más de 200 millones de pesos no hubiéramos podido tener esta pluralidad de eventos que teníamos aquí y que pudiéramos hacer todos los que se querían”. Por otra parte, Aceves Rubio también destacó la pluralidad de eventos que se dieron durante su mandato tanto en disciplinas como en diferentes categorías, recordando que se realizaron varias competencias para los adultos mayores o personas con capacidades diferentes.

“Poder completar una delegación de Aguascalientes y consolidarla durante seis años manteniéndose en uno de los mismos lugares del 15 al décimo lugar, estar manteniendo Aguascalientes en los Juegos CONADE, creo que es un reto muy importante, es un reto que lógicamente a mí me causaba emoción. Quería que si hicieran bien las cosas para poder completar una buena delegación. Estoy muy contento porque este último año se llevaron 600 deportistas a los Juegos Nacionales, se obtuvo el medallero máximo que ha ganado Aguascalientes con 114 medallas totales y 32 de oro”, reveló Aceves sobre su mayor reto al frente del IDEA. Otro reto que aceptó que fue muy complicado de superar fue el tema de la pandemia, la cual tuvo al deporte parado durante un buen tiempo, pero se enorgulleció de aprovechar ese tiempo para capacitar a sus entrenadores a través de cursos, iniciativa que dio sus frutos tanto en resultados en equipos como en los cinco entrenadores que están en selecciones nacionales actualmente.

Sobre si hubo algún evento que no pudo realizar en su mandato, el doctor Manuel Aceves Rubio no encontró alguno que se le haya escapado y prefirió reconocer las complicaciones que tiene ser organizador de competencias nacionales. Sin embargo, aplaudió la capacidad que tiene Aguascalientes en todos sus sectores para llevar a cabo sin problemas cada uno de los 650 eventos que se realizaron durante su gestión, felicitando a todos los sectores de Aguascalientes y recalcando el gran trabajo de todo el IDEA.

“En primer lugar, agradecerle mucho a mi esposa y a mis hijos que me ayudaron muchísimo aunque estuviera poco en casa, pero ellos siempre me ayudaron mucho en todo, siempre me echaron porras; y el hogar es muy importante para que puedas sobresalir. En segundo término, agradecerle al señor Gobernador, quien primeramente es un gobernador que entiende el deporte; sí le gusta. Es una persona que sabe que es una herramienta importante y eso es difícil que a veces los gobernantes puedan entender del deporte. Cada vez que le presentaba algún proyecto, siempre me apoyaba. Siempre he tenido su apoyo y creo yo que sin él pues yo a lo mejor no hubiera hecho por lo que se hizo en el deporte, la verdad. Un agradecimiento a él al 100% por confiar en mí, sostenerme los seis años que estuve con él, en los cuales aprendí mucho de él y que lógicamente estoy muy agradecido con él y todos los sectores. La verdad yo siempre he dicho que tener amigos es lo más valioso en esta vida y yo lo que tengo son amigos y que puedo verlos en cualquier lugar y me voy muy contento con ellos”, cerró Aceves agradeciendo a la gente que lo acompañó durante su gestión.