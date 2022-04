Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de una semana de la consulta de revocación de mandato impulsada por el Presidente, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, planteó que es momento de cambiar el Instituto Nacional Electoral (INE) aunque no especificó a qué se refería.

Sheinbaum repitió los señalamientos que el Presidente hizo por la mañana, acerca de que ganó la elección a pesar del INE.

«Es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas, y no ha ayudado a fortalecer la democracia; al revés, es el pueblo quien ha tenido que, por encima incluso del Instituto Nacional Electoral, ganar una elección, como fue en el 2018 y como conocemos los fraudes electorales del 2006, la compra de votos en el 2012», dijo.

Tras las críticas que han realizado dirigentes de Morena y el Presidente, así como manifestaciones de apoyo al Instituto, la Mandataria dijo que a los actuales personajes, sin especificar nombres, los juzgará la historia.

Y aplaudió el planteamiento del Presidente de que los consejeros se elijan por votaciones.

«La propuesta que hace el Presidente de elegir a los representantes del Instituto Nacional Electoral por voto directo y secreto, pues ¿qué más democrático que ello? Será la posibilidad de tener representantes populares representando al árbitro electoral.

«No todos, hay que decirlo, ni todas, pero su presidente y algunos de ellos no son árbitros, han tomado partido, no podemos tener un árbitro electoral que tome partido de antemano porque, sencillamente deja de ser imparcial.

«Este INE ya es el momento de cambiarlo», abundó.

