Por FRANCISCO VARGAS M.

En lo que es la Quinta Novillada de la Temporada 2024, se presenta en la Plaza San Marcos, Kevin Loyo, quien llega a esta importante comparecencia con cinco novilladas con caballos. Platicamos con el joven tamaulipeco Kevin Adolfo Loyo Ríos, quien compartió para El Heraldo de Aguascalientes su sentir sobre este importante compromiso para su carrera; de lo cual dijo:

“Muy contento y feliz de estar anunciado en una plaza tan importante y bonita como es la San Marcos, mucha responsabilidad y también un gran compromiso por el destacado cartel, espero que sea una tarde bonita para todos”.

Kevin, cuéntanos sobre cómo nació tu gusto por la fiesta y por qué decidiste ser torero:

“En mi familia no hay ningún antecedente taurino, todo empezó cuando fui a la Escuela Taurina de Reynosa, mi ciudad natal, esto ya hace varios años. Fui más por curiosidad, quería ver y entender de qué se trataba. Lamentablemente, la Escuela Taurina duró tan solo un año. De ahí en adelante, se me metió el veneno y seguí por mi cuenta, estando en Monterrey, Tlaxcala, Ciudad de México, hasta que me surgió la oportunidad de ir a España en el año 2019. Regresé en 2022 y 2023. Todos estos años fui alumno del Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento (CITAR), ubicado en la finca Cantinuevo, en la localidad de Fuentelencina, provincia de Guadalajara.

¿Qué te dejó estar en el CITAR?

“Mucho aprendizaje y darle seriedad a lo que es la fiesta brava en todos los aspectos, tanto como aficionado y torero. Sin duda, un aprendizaje muy bueno. Eso ayuda a uno para poder marcar la diferencia en el ruedo”.

¿Kevin, cuándo fue tu debut con caballos?

“Fue en Cadereyta Jiménez, el día 7 de enero de 2023. Llevo cinco novilladas, siendo las siguientes en Arroyo en el mes de marzo, en León en el mes de noviembre y un par de veces en Reynosa en enero y febrero de 2024. Lo que quiere decir que este domingo será la sexta”.

¿De estas cinco novilladas, cuál te ha marcado?

“La verdad es que cada una ha tenido su punto bueno. Mi debut en Cadereyta me tocó un novillo muy bueno. En León, la gente me trató muy bien a pesar del resultado que no fue el deseado. Y en Reynosa, tuve al igual sensaciones muy bonitas y triunfo importante”.

¿Cómo te defines como torero?

“Creo que, como todo novillero, aún tenemos un concepto un tanto indefinido, no del todo marcado por lo mismo que torearemos poco, pero me inclino por el toreo clásico e innovador. Me gusta revivir varias suertes tanto con capa como muleta”.

¿Cubres el segundo tercio?

“Sí, me gusta poner banderillas, pero en novilladas aún no lo hago”.

¿Qué hiciste a lo largo de esta semana?

“Entrené de salón aquí en Aguascalientes con novilleros y amigos. También pude ir al campo a la ganadería de Los Encinos el miércoles pasado y a la ganadería de El Charco. Seguí con mis entrenamientos y mentalizándome”.

Kevin, te deseamos la mejor de las suertes. ¿Algo más que quieras mencionar?

“Primero, muchas gracias por el espacio que nos brinda este importante medio y también a usted. La verdad es que es algo muy valioso para nosotros los novilleros. Invito a todos los aficionados para que nos acompañen este domingo a la Plaza San Marcos. Será una tarde muy bonita. Finalizó”. (pacovargas_@hotmail.com <mailto:pacovargas_@hotmail.com>)