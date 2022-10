Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará los dos últimos meses de labores efectivas de la Presidencia del Ministro Arturo Zaldívar con cerca de veinte asuntos relevantes para el actual Gobierno aún sin sentencia, 12 de los cuales arrastra desde hace uno, dos o hasta tres años.

Los asuntos pendientes incluyen temas como las reducciones salariales a órganos autónomos; plazas automáticas a egresados de Escuelas Normales y otros temas de la contrarreforma educativa de 2019, así como facultades de la Guardia Nacional, entre ellas la detención de migrantes.

Además, extinción de fideicomisos; transferencia de puertos a la Marina; acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para la intervención de de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta marzo de 2024; reforma a la Ley de Hidrocarburos que amenaza con quitar permisos a empresas privadas, y una ampliación en la ley secundaria del catálogo de delitos graves.

Casos más recientes, pero que ya están cumpliendo un año en la Corte, incluyen el acuerdo Presidencial que clasificó como de seguridad nacional todas las obras relevantes para el Gobierno; la omisión de López Obrador de nominar comisionados para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y una ley para regular las contrataciones de publicidad impulsada por el senador Ricardo Monreal.

Otros dos asuntos ya han sido discutidos en el Pleno, pero no se han podido concluir y no tienen para cuando retomarse son la inclusión de los delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa -otra reforma de 2019-, y los cambios legales para compra de medicamentos vía Naciones Unidas, que ya perdió fuerza, pues el Gobierno está en proceso de abandonar esta modalidad.

La lista actual de Pleno tiene 68 asuntos y ya cubre todas las sesiones hasta diciembre, pero que puede cambiar en cualquier momento, contempla un proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayan, que invalida la reducción de salarios al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Ese asunto, en teoría, sería discutido el 31 de octubre, tres años después de que Pérez Dayan entrego su proyecto, el 8 de octubre de 2019.

Zaldívar, quien controla la lista de sesión del Pleno, ha insistido que no está «guardando» los casos problemáticos para el Gobierno y ha explicado que sus colegas no han entregado los proyectos de sentencia respectivos

Pero la lentitud es inexplicable, pues la mayoría de los casos son acciones de inconstitucionalidad, que no requieren desahogo de pruebas, sino que sólo contrastan en abstracto la ley impugnada con la Constitución.

Mientras tanto, la lista del Pleno es dominada por 55 asuntos sobre temas estatales, 10 de ellos sobre leyes de ingresos municipales y otros donde existen múltiples precedentes, y que es el tipo de demanda con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha inundado de trabajo a la Corte en los últimos tres años.