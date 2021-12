Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-No pudieron evitar llorar y a quienes se les acercó a saludarlas, como Benny Ibarra, le preguntaron ¿cómo lucieron en el escenario?

Estaban tan emocionadas que las chavas de Fandango se sintieron como niñas en festival escolar.

Como si fuera la primera vez que cantan frente al publico, de ese tamaño fue la emoción que inundó los sentimientos del grupo integrado por Alexa Lozano, Rocío Torres, Sandra Elizondo y Anabella de Hoyos, quienes la noche del viernes fueron la gran sorpresa del espectáculo 90’s Pop Tour.

Los 14 mil asistentes que abarrotaron la Arena Monterrey recibieron con algarabía la aparición de Fandango y su tema «Autos, Moda & Rockandroll» junto a las chicas de JNS.

Aunque solo cantaron un tema y dejaron al público con ganas de escucharlas más, para el cuarteto, que saltó al estrellato en la década de los 80, fue un gran regalo sumarse a la familia de los 90’s Pop Tour.

«Estoy súper agradecida con todos los involucrados, demasiado emocionada, sensible. Estábamos nosotras ya sabes, como buenas señoras, a la llore y llore un montón de veces», comentó entusiasta Alexa.

«Mauri de Magneto nos aventó unas palabras… qué cosa tan hermosa. René, de Kabah, cuando estábamos en la oración (antes del show) pidió un aplauso para nosotras y todos gritaron ‘¡Fandango, Fandango, Fandango!'».

Tras bambalinas, añadió Alexa, Alessandra Rosaldo, Kabah, Érik Rubín y Benny Ibarra se desvivieron en halagos con ella y sus compañeras.

«Nosotras queríamos cantar con las JNS, en nuestra casa, con nuestro himno. En un majestuoso escenario, como no vamos a llorar, llorar, llorar».

Confesó que le tomó un largo camino ser parte de la familia de 90’s Pop Tour porque desde el 2019 han estado en pláticas con Ari Borovoy.

«Fue un largo camino y al final esos cuatro minutos en el escenario valieron todo lo que pasamos. Desde 2019 yo he estado con Ari Borovoy en pláticas y digo por fin se logró, queremos ser parte de esa familia. Creo que la gente se quedó con ganas de más y nosotras también.

«El elenco fue maravilloso con nosotros. Un cariño. Nos recibieron, nos aplaudieron , nos abrazaron. Fue un cúmulo de emociones. Nosotras insistimos mucho con Ari que sí pertenecemos a esa época, que creemos que somos parte de esa familia, que nuestra música queda perfecto con el playlist que él tiene y seguiremos insistiendo, esto es de persistencia y preparación para cuando nos llegue la oportunidad», indicó Alexa.

