En el marco de la implementación del Programa Especial de Lluvias y Ciclones 2023, el coordinador estatal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz de León, se refirió a la importancia de la prevención y destacó que es fundamental que la población esté atenta y siga las recomendaciones de las autoridades durante este periodo.

El funcionario explicó que el plan de respuesta contempla la participación de diversas dependencias y corporaciones de los tres niveles de Gobierno, así como cuerpos de Protección Civil, rescate y emergencias.

En relación a las condiciones específicas en Aguascalientes, se espera un acumulado de lluvia por debajo del promedio histórico en los próximos meses, pero se pronostican más precipitaciones para el mes de agosto.

De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé la formación de 16 a 22 ciclones tropicales en el océano Pacífico, y de 10 a 16 en el océano Atlántico durante la temporada 2023, que comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

PROGRAMA ESPECIAL 2023

· Involucra a más de 700.

· Se dispone de diversos tipos de vehículos y maquinaria pesada.

· Se establecerán 20 refugios temporales en todo el estado.

· En ellos pueden albergarse cerca de 4 mil personas.

El coordinador de Protección Civil llamó a evitar transitar con vehículos en zonas inundadas, no cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas, no permanecer dentro de vehículos encendidos y con los vidrios cerrados. También pidió reportar coladeras tapadas, no tirar basura en las calles, mantener limpias las azoteas, no resguardarse bajo los árboles y, en caso de emergencia, mantener la calma y llamar al 911.