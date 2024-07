Pagos de salarios por debajo del promedio que cubren los patrones en la entidad, podría generar auditorías a empresas por parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, advirtió el presidente del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios.

Indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede identificar sub registros salariales por parte de empleadores que podrían considerarse como anómalos, al tener un análisis claro del costo promedio de los sueldos de puestos de trabajo.

El Seguro Social no permite que se registre a un trabajador por debajo de 1.5 salarios mínimos porque en la práctica no hay empresas formales que estén pagando montos por debajo de este nivel, detalló.

En la actualidad el promedio salarial en Aguascalientes que cubren los cerca de 16 mil patrones registrados ante el IMSS se ubica entre 1.5 y 2 salarios mínimos, por lo que un registro de un salario mínimo, es un aspecto que llama la atención a la autoridad, y podría verificar que sea una percepción real mediante auditoría, explicó.

Explicó que con los incrementos al salario mínimo, resulta complejo que un patrón pueda pagar el salario mínimo y justificarlo, cuando el mercado laboral está situando por encima de este nivel los salarios que se pagan en promedio, explicó.

“Puede darse que alguien gana el salario mínimo, pero ganas muchísimo más por otra parte porque está recibiendo bonos de transporte, alimentos, beca para los hijos, y todo eso al final no entra en el salario de cotización”, explicó.

El analista argumentó que la iniciativa privada busca impulsar incrementos salariales que eviten sub registros, en el que los trabajadores no acepten que parte de sus percepciones sean desintegradas del salario, porque esto queda fuera del cálculo al momento de que trabajadores se pensionan o son liquidados.