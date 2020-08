En tanto se define si Aguascalientes podrá conservar la denominación de origen del mezcal, los productores de maguey necesitan de un verdadero impulso para al menos explotar y posicionar los derivados de este agave, pues hasta ahora es menospreciado por la población local, consideró el vicepresidente del Comité Estatal del Sistema Producto Maguey, Enrique Bañuelos Rayas.

El hecho es que si bien entre algunos productores se tiene la esperanza de conservar la denominación y no sólo obtener y comercializar el destilado de agave, otros han vuelto a confiar en este cultivo, con la idea de hacer negocio y no sólo mejorar las condiciones de la tierra, lo ideal sería que pudieran mejorarse las condiciones de vida de quienes se dedican a esta actividad agrícola.

Por lo pronto, hay interés de parte de la gente del campo que ha destinado parte de sus tierras a la reconversión y han elegido el maguey para sembrar, esperando que en 6 u 8 años puedan tener alguna explotación que les sea redituable, sin embargo, en lo local se dan pocas alternativas que les permitan visualizar un negocio real en este giro.

En 2018 había 200 productores de maguey, pero a la fecha son 134 más, y otros que se siguen sumando lentamente y todo porque al menos para este cultivo, no hay recursos para lograr la reconversión, de ahí que quienes se atreven lo hacen con pequeñas plantaciones.

“Pero además, falta difusión de las bondades que tiene el maguey, así como se hace en otras partes del país, que también son parte del atractivo turístico y de rutas que a los visitantes les interesaría conocer, pero que en Aguascalientes es ignorado”.

Ante esta situación es que, los pocos que pueden aprovechar el maguey lo hacen mediante la renta de sus agaves para la extracción del agua miel, para luego transformar una parte en pulque; “el problema es que son bebidas menospreciadas, pues son consideradas corrientes y el pulque lo consideran como bebida alcohólica, pero no se promueven sus propiedades nutritivas”.

En Aguascalientes hay mercado, pero se necesita que se promocione el agua miel y el pulque como bebidas tradicionales y de origen local, para que llegue a más gente de todos los estratos socioeconómicos; “en otras partes del país se venden bolis, paletas, dulces, harinas para hacer pan de agua miel y de pulque, pues tienen elementos nutritivos para mejorar la dieta, pero aquí el grueso de la población lo ignora y no hay quien apoye en la promoción”.

