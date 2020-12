Martín Aquino Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Al expresar su tristeza por el asesinato del ex Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el diputado local perredista Enrique Velázquez advirtió que se ha perdido la batalla contra el crimen organizado, y existe una situación peor que cuando el narcotraficante Pablo Escobar dominó en Colombia, entre las décadas de 1980 y 1990.

“Hoy estoy más convencido que nunca que es urgente que se legalicen las drogas, porque tenemos que quitarles el dinero, tenemos que quitarles el dinero a los que mataron al Gobernador. (…) A un Gobernador del Estado lo mataron, y si lo pudieron matar a él, pueden matar a cualquiera, y no estamos entendiendo lo que pasa en el País (…), ya basta de la violencia”, dijo.

“Hace muchos años que perdimos esta guerra, esta batalla está perdida y nadie lo quiere reconocer, nadie quiere tomar decisiones; estamos peor, peor que los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, estamos peor que los tiempos del terrorismo en cualquier parte del mundo”, añadió.

Velázquez expresó que Sandoval es su amigo y juntos compartían el ideal de cambiar al mundo y al País, aunque el ex Mandatario no comulgaba con la idea de legalizar las drogas en México.

“¿Cuántos más deben de morir para que entendamos que debemos de fortalecer al Estado?”, cuestionó el perredista.