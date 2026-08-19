Cinco integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral formalizaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la remoción de la consejera presidenta del organismo local, a quien atribuyen presuntas irregularidades graves que atentan contra la función electoral.

La acción legal, que busca la destitución de la consejera presidenta, fue promovida por Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal, integrantes del Consejo General.

A través de un posicionamiento conjunto, el bloque denunciante confirmó que el recurso fue presentado el pasado 13 de agosto, con lo que se inició el denominado Procedimiento de Remoción de Consejerías Electorales (PRCE), figura administrativa que faculta al órgano electoral nacional para investigar y sancionar faltas graves cometidas en los organismos públicos locales.

De acuerdo con el documento, la decisión de recurrir a las instancias nacionales se tomó luego de haber agotado todos los canales de diálogo con la presidencia del IEE.

La denuncia se fundamenta en las causales previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que se contemplan la subordinación a terceros, la negligencia o ineptitud en el desempeño del cargo, la realización de nombramientos al margen de la normativa y la violación reiterada de los lineamientos del INE.

Actualmente, el expediente se encuentra en la fase de investigación preliminar, a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, instancia que determinará si existen elementos suficientes para admitir el caso.

Ante la inquietud generada por el conflicto en vísperas del Proceso Electoral Local 2026-2027, el grupo promovente garantizó que la operatividad, la estabilidad y el apego a la legalidad del instituto están plenamente salvaguardados.

Las acusaciones:

Subordinación a terceros, negligencia, nombramientos irregulares y violaciones reiteradas de los lineamientos del INE.