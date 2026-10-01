Un trabajador perdió la vida de manera instantánea tras la explosión de una pipa en la que realizaba labores de soldadura, al interior de una bodega del Parque Industrial Altec, al sur de Aguascalientes.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la carretera federal 45 Sur, a la altura del entronque con la carretera 110. Una fuerte detonación movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades hasta el complejo industrial.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Rodolfo Flores Durón, de 64 años, quien se desempeñaba como soldador.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador intervenía una pipa utilizada para transportar aguas tratadas cuando se registró una deflagración aparentemente provocada por gases acumulados, seguida de una fuerte explosión. El estallido le ocasionó lesiones mortales.

Las primeras versiones señalan que, debido al uso que tenía el depósito, se habría considerado que no existía riesgo al realizar los trabajos. Sin embargo, entre las posibilidades que deberán ser investigadas se encuentra la presencia de residuos o vapores de alguna sustancia en el interior de la pipa.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal especializado realiza los peritajes para establecer qué originó la explosión y determinar las circunstancias del accidente laboral.