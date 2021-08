CDMX.- Juan José Origel se molestó con una seguidora que le dijo que ya estaba viejo.

El periodista de espectáculos explotó en redes sociales luego que, en una transmisión en vivo, le dijeron que se veía viejo y que se parecía a la actriz Irma Serrano “La Tigresa”.

“Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano.

“En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla, llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chin… te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto”, dijo entre manoteos.

El presentador de 73 años prosiguió hablándole a esta persona, pidiéndole a sus demás followers que ese no era un canal para criticar.

“‘Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear”, indicó. (Staff/Agencia Reforma)