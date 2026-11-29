Alejandro León

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La urgencia de los automovilistas para ingresar a autopistas de cuota en la Ciudad de México y el Edomex es aprovechada por vendedores que ofrecen tags inactivos o con menos saldo del que prometen.

Aleática, empresa operadora de la Autopista Urbana Norte, del Viaducto Bicentenario y de la Supervía, explicó a REFORMA que en promedio recibe cada mes 50 quejas de conductores que compraron a vendedores dispositivos de telepeaje con saldo insuficiente.

Por ejemplo, les aseguran que el tag que están comprando cuesta 500 pesos, con 300 pesos de saldo, pero en realidad tiene menos fondos para usar las vialidades de pago.

Las denuncias también incluyen que los tags no están disponibles, tras haberlos comprado, por lo que no pueden ingresar a las arterias de peaje.

Las personas que hacen este tipo de ventas se colocan a unos metros de los accesos carreteros, los cuales son exclusivos con telepeaje. Incluso, algunos portan supuestos uniformes de las empresas operadoras, lo que da mayor confianza a los compradores.

Sin embargo, Aleática subrayó que no cuenta con vendedores autorizados en la vía pública, por lo que invita a los afectados a comprar los tags en tiendas establecidas.

En un recorrido, REFORMA constató que este tipo de vendedores proliferan en la zona de Santa Fe, donde incluso los ofertantes se paran en curvas de avenidas con tal de atraer clientes.