Aguascalientes ocupó el quinto lugar nacional en inversión extranjera directa en la industria automotriz durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal. Esta posición mantiene al estado entre los principales destinos del país para el establecimiento y la ampliación de proyectos relacionados con el sector.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que el resultado refleja la confianza de las empresas en las condiciones productivas de la entidad.

Explicó que la presencia de compañías líderes ha permitido fortalecer el ecosistema automotor y generar oportunidades para proveedores locales, trabajadores y empresas vinculadas con la fabricación de vehículos y componentes. Añadió que la llegada y expansión de inversiones favorecen la incorporación de negocios aguascalentenses a procesos especializados.

En este panorama, Nissan se ubicó en el tercer lugar nacional entre las compañías con mayor inversión extranjera directa en la industria automotriz. El funcionario sostuvo que esta posición confirma la relevancia de las operaciones de la armadora en Aguascalientes y su aportación al desarrollo industrial del estado.

Garza de Vega indicó que el Gobierno estatal continuará con la estrategia de conservar las inversiones instaladas y atraer nuevos proyectos productivos. Expuso que las acciones se enfocarán en mantener condiciones que permitan a las empresas ampliar sus operaciones, generar empleos y abrir espacios de participación para proveedores de la entidad.

El secretario afirmó que la política económica busca aprovechar la base industrial existente para ampliar la actividad del sector y traducir la llegada de capital en oportunidades para las familias de Aguascalientes.