Continuando con el tema de los atributos de la personalidad, esta vez toca hablar del «Estado Civil». Este es de suma importancia ya que define nuestra relación con una determinada familia o familias, y nos genera ciertos derechos, obligaciones e impedimentos. Podemos definir este atributo de la personalidad como la relación particular que un individuo tiene dentro de una familia, respecto a las instituciones del matrimonio y el parentesco.

Características del estado civil:

1.- Todos tenemos un estado civil desde el momento en que nacemos.

2.- Es único e indivisible; solo podemos tener un estado civil en un momento determinado. No puedes estar soltero y casado al mismo tiempo.

3.- El estado civil es irrenunciable, inalienable, inembargable e intransferible.

4.- Es un derecho personalísimo, es decir, nadie puede ejercerlo por ti y en los actos de derecho civil (salvo ciertos casos de representación para el matrimonio) nadie puede actuar en tu nombre.

5.- No es perpetuo, es decir, una persona a lo largo de su vida puede cambiarlo las veces que quiera contrayendo nupcias o terminando el vínculo matrimonial mediante el divorcio.

Tipos de estado civil:

En este sentido, la legislación reconoce que una persona solo puede tener uno de dos estados civiles: soltero o casado.

Soltero: Es aquella persona que no se encuentra en el estado civil de casado. Esta es una definición a contrario sensu pues es soltero aquel que no está casado. Un error común es que las personas, cuando se les pregunta sobre su estado civil, dicen que están en una relación o que están divorciados, o que están separados, pero están en una equivocación, ya que estas figuras no las reconoce la ley.

Me explico, las personas que estén en unión libre o concubinato se consideran dentro del estado civil de soltero, el cual únicamente cambia cuando una persona contrae nupcias. Del mismo modo, una persona viuda recupera su estado civil de soltera en el momento en que su cónyuge es declarado como fallecido. Aquí, como podemos apreciar, la soltería es una situación de hecho, no tiene que ser manifestada o declarada por alguna autoridad para tener ese carácter.

Casado: Es aquella persona que celebra un contrato solemne frente al registro civil, el cual genera un vínculo con otra persona, ya sea hombre o mujer, con el objetivo de conformar una familia y proveerse mutuamente. En este sentido, el estado civil de casado es un acto solemne, que requiere de ciertas formalidades y solemnidades para ser existente y válido y que debe ser previamente declarado por una autoridad para ser reconocido como tal.

El estado civil de casado, del mismo modo, genera ciertas obligaciones para la persona, que incluyen, pero no se limitan a un deber de fidelidad, apoyo mutuo, convivencia en el mismo domicilio conyugal y en algunos casos el pago de alimentos (obligación que no necesariamente se acaba con el divorcio).

Vale la pena añadir que dos personas que estén casadas, aun cuando dejen de vivir juntas, siguen conservando ese estado civil hasta que un juez, mediante sentencia, dicte el divorcio.

Este atributo de la persona solamente aplica respecto a las personas físicas; las personas morales no se pueden casar ni tienen familias, por lo cual no les aplica esta figura.

¿Ustedes qué opinan? Pueden compartirme sus opiniones a mi correo electrónico: rubenmoreno0034@gmail.com.