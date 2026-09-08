Aguascalientes se encuentra entre las entidades con menor índice de analfabetismo del país, con el 1.3% de su población en esta condición, de acuerdo con las mediciones más recientes del INEGI, informó Manuel Alejandro Monreal Dávila, titular del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes.

Indicó que el avance registrado en Aguascalientes también es resultado del incremento de las acciones de alfabetización emprendidas durante los últimos años. Precisó que anteriormente el instituto lograba alfabetizar a alrededor de 500 personas por año; sin embargo, la cifra ha aumentado a cerca de 2 mil personas anualmente.

Apuntó que en Aguascalientes todavía existen entre 16 mil y 17 mil personas en condición de analfabetismo, por lo que uno de los principales retos consiste en localizar a quienes requieren incorporarse a los servicios educativos.

Sostuvo que la reducción del analfabetismo no significa que haya concluido el trabajo del INEPJA, debido a que persisten necesidades importantes en los niveles de primaria y secundaria entre jóvenes y adultos que no han podido concluir su educación básica.

En este sentido, explicó que la estrategia del instituto se enfocará en reforzar los servicios educativos de primaria y secundaria, al considerar que estos niveles representan una parte importante de las tareas pendientes en materia de educación para personas jóvenes y adultas.