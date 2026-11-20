Los operadores de transporte pesado que estacionen sus unidades en los acotamientos de la carretera federal 45 Sur, a la altura de la Puerta de Acceso Sur de Aguascalientes, serán multados si desatienden las indicaciones para retirarse, advirtió el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Isaac Aarón Jesús García.

Explicó que desde hace más de dos meses se mantienen operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para impedir que los tráileres permanezcan estacionados en esta zona.

La medida busca prevenir accidentes, principalmente entre peatones de la comunidad de Peñuelas, debido a que los vehículos de grandes dimensiones obstruyen la visibilidad de quienes circulan por la carretera.

El mando federal precisó que primero se solicita a los operadores retirar sus unidades y se les concede un breve plazo. Si incumplen la indicación, reciben una infracción.

Detalló que algunos días se aplican dos multas y otros, hasta diez, dependiendo del comportamiento de los transportistas.

Como alternativa, adelantó que el Gobierno estatal contempla construir un paradero seguro en Peñuelas, cerca de los terrenos destinados a las instalaciones de la Guardia Nacional.