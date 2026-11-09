Los cierres viales durante el Festival de Calaveras provocaron afectaciones económicas a los comercios del Centro de Aguascalientes y a los operadores de estacionamientos, debido a la baja afluencia de visitantes durante la mayor parte de las actividades, señaló Mauricio López Muñoz, presidente de la Asociación Independiente de Estacionamientos.

El representante empresarial explicó que, aunque el festival tuvo una duración de una semana, las restricciones a la circulación se extendieron por alrededor de 15 días, periodo durante el cual varias calles registraron poca actividad. Indicó que la asistencia fue escasa durante la mayoría de las jornadas y que únicamente en uno o dos días se registró una mayor concentración de visitantes.

Esta situación afectó directamente a los establecimientos tradicionales del primer cuadro de la ciudad, al dificultar el acceso de los clientes y reducir el movimiento comercial. Los estacionamientos también registraron pérdidas debido a la disminución del número de automovilistas que acudieron a la zona.

Ante este panorama, López Muñoz pidió a las autoridades realizar una evaluación económica de los eventos y consultar previamente a los comerciantes sobre las decisiones que impliquen cierres de vialidades. Consideró necesario revisar la duración de las restricciones, las sedes y la afluencia real de asistentes para evitar que las actividades públicas perjudiquen a los negocios establecidos en el Centro.