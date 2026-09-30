Un trabajador de plataforma que había sido reportado como desaparecido fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mientras sus familiares eran víctimas de llamadas de extorsión y amenazas.

La familia solicitó apoyo luego de perder contacto con el conductor, quien no respondía el teléfono. Al mismo tiempo comenzaron a recibir llamadas amenazantes desde números ubicados en Monterrey, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas, y Colombia.

Antes de acudir ante las autoridades, los familiares ya habían realizado un depósito por una fuerte cantidad de dinero, cuyo monto no fue especificado.

Ante el reporte, policías cibernéticos orientaron a la familia para evitar que realizara más depósitos y recabaron las características tanto del trabajador como del vehículo en el que se desplazaba.

Con esos datos, los oficiales iniciaron su búsqueda y finalmente localizaron al conductor sobre bulevar José María Chávez, a la altura del Mercado de Abastos. El hombre se encontraba sano y salvo.

Tras confirmar su ubicación, los policías notificaron a sus familiares y posteriormente se realizó el reencuentro. Además, las personas afectadas recibieron orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.