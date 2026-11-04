Un hombre de 51 años perdió la vida tras ser embestido por una locomotora cuando se encontraba sobre las vías del ferrocarril, frente al Complejo Tres Centurias.

La víctima fue identificada como José “N”, cuyo cuerpo quedó tendido sobre las vías, varios metros después del punto donde recibió el impacto de la máquina ferroviaria.

El fatal accidente ocurrió sobre la avenida Manuel Gómez Morín, donde el tren circulaba en dirección de norte a sur.

De acuerdo con versiones de testigos, José permanecía parado en medio de las vías cuando se aproximó la locomotora. El maquinista presuntamente hizo sonar el silbato en repetidas ocasiones para advertirle del peligro, pero el hombre aparentemente no consiguió retirarse a tiempo y fue arrollado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Vial acudieron al lugar y localizaron a la víctima sobre las vías ferroviarias.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil también se presentaron para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer las causas precisas de la muerte.