Un hombre de 68 años que contaba con reporte de desaparición fue localizado inconsciente, severamente deshidratado y con fracturas en ambas piernas, dentro de un cauce de agua en el sur de la ciudad de Aguascalientes.

El afectado, identificado como Jorge “N”, era buscado desde el pasado 4 de noviembre y fue encontrado mediante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y operadores de drones del C5i.

La búsqueda se concentró en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Sur, después de que vecinos reportaran haber observado a un hombre que deambulaba aparentemente desorientado y enfermo.

Durante los recorridos terrestres y sobrevuelos, un dron permitió localizar a una persona dentro de un cauce de agua, cerca del cruce de la avenida San Sebastián y privada San Fermín, en el fraccionamiento San Sebastián.

Al aproximarse, los rescatistas confirmaron que se trataba de Jorge, quien estaba inconsciente, pero todavía presentaba signos vitales.

Debido a su delicado estado de salud, solicitaron una ambulancia. Paramédicos del ISSEA, a bordo de la unidad ECO-491, confirmaron que presentaba un cuadro severo de deshidratación y fracturas en ambas extremidades inferiores.

Finalmente, el sexagenario fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Zona número 1 del IMSS para recibir atención médica.