José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atribuyó al agotamiento y a un resfriado su mal desempeño durante el primer debate presidencial la semana pasada frente a su rival republicano, Donald Trump, y aseguró que se trató de un episodio y no fue por una condición física más grave.

«Fue un mal episodio. Nada indica que sea una condición muy grave. Estaba exhausto. No escuché mis instintos en términos de preparación. Tuve una mala noche», dijo Biden, según un extracto de una entrevista con la cadena ABC esta tarde, la primera que sostiene después del debate del jueves.

«Estaba enfermo. Me sentía terrible. De hecho, los médicos que estaban conmigo me hicieron una prueba de Covid-19. Estábamos tratando de descubrir qué estaba mal. Me hice una prueba para ver si tenía o no algo, un virus. Y no tenía nada. Sólo tenía un resfriado muy fuerte».

En la entrevista, cuya totalidad será transmitida esta noche, el periodista de ABC George Stephanopoulos le recordó a Biden que la ex presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo tras el debate estar preocupada porque el mal desempeño de Biden estuviera conectado a una decisión más seria.