Está Sarah Ferguson todavía en riesgo

CDMX. -La duquesa de York Sarah Ferguson informó que sus médicos le indicaron que aún no está fuera de peligro en relación a sus dos diagnósticos de cáncer, sin importar que ella dice sentirse bien y en forma.

En recientes declaraciones, la ex esposa del Príncipe Andrés compartió cómo se encuentra luego de estar en tratamiento contra el cáncer de mama y posteriormente cáncer de piel, los cuales han marcado un año terrible para ella, según Daily Express.

«En esa situación, sin duda te enfrentas a tu mortalidad y ha sido una especie de annus horribilis (año terrible). Pero ahora mismo me siento bien y en forma. Mis médicos me dicen que no puedo usar la frase ‘libre de cáncer’ y estoy teniendo chequeos regulares, pero no parece haber habido propagación ni del cáncer de mama ni del melanoma, lo cual es una buena noticia. Así que no estoy completamente fuera de peligro, pero soy una persona resistente y estoy muy positiva».