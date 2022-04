Necaxa tiene una semana muy corta, ya que tendrá actividad este jueves cuando se vea las caras ante Atlas. Previo a este partido, el defensor uruguayo Agustín Oliveros compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre su posible regreso a las canchas después de dos meses de ausencia. “Un periodo difícil, dos lesiones en la misma zona que me ha hecho retrasarme en mi recuperación, por suerte es un tema pasado y estoy al 100 por ciento tomando ritmo en la Sub 20”, arrancó comentando.

“Ahora que se abrió un lugar, la ilusión aumenta. El cuerpo técnico es discreto en ese sentido, esta semana trabajo a full para poder ganarme ese lugar. La verdad que me considero que estoy al 100%, llevo tres semanas entrenando con los demás, estoy listo para competir. Fue un tiempo largo, casi dos meses. Arranqué el año muy bien y pasó esto, lo más importante es dejarlo atrás, hay que pensar positivamente: estoy con muchísimas ganas de jugar”, mencionó sobre su posible titularidad tras la suspensión de Idekel Domínguez por acumulación de tarjetas.

Sobre su siguiente rival, Oliveros tiene claro en que debe Necaxa poner atención. “Vamos a enfrentar al campeón, un cuadro ordenado y aguerrido, tenemos que prestar atención a los balones largos a Furch y Quiñones, tienen bastante peligro a la ofensiva, tenemos que ir a buscar puntos a la cancha de ellos”, afirmó.

“La verdad hemos hecho buenos partidos de visitante, hemos quedado a deber en el Victoria, tenemos que hacer una fortaleza aquí, pero está pasando distinto. De local nos está costando, debemos enfocarnos en Atlas, pero después sumar en todos los juegos que tenemos en el Victoria para meternos a la liguilla. Es un tema tocado por Jaime, con América perdemos en la última pelota, son detalles lo que nos hace perder de local. Creo que se nota la mejoría, va a caer la victoria en casa y llegarán las demás”, aseguró sobre la dificultad del equipo para triunfar en casa.

Por último, el defensa charrúa aceptó que en Necaxa no hay otra idea más que clasificar al repechaje. “Para nosotros, no clasificar es un fracaso, en este campeonato queremos ajustar y quedarnos tranquilos. Sentimos la presión de clasificar y la asumimos”, sentenció.

¡Participa con tu opinión!