Teresa Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El confinamiento no es la causa, pero sí un factor que potencia casos de violencia contra la mujer cuando viven con su agresor, coinciden expertas.

El pasado jueves, alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México compartieron un video de una clase de inglés, en el que por audio se escucha que su maestra es agredida verbal y físicamente por su pareja.

Sus alumnos denunciaron la agresión en redes, el video se viralizó, y ayer la profesora denunció legalmente a su agresor, Octavo García Limón, quien también fue expulsado del PAN.

“Nos muestra lo cotidiano que es la violencia en los hogares, muchas veces creemos que es lejano y no somos capaces de identificar a personas que lo están viviendo”, reflexionó Sofía Lozano, coordinadora de vinculación de Alternativas Pacíficas.

“El confinamiento es solo un factor que potencia más violencia, pero que no es la causa que hay detrás. La violencia la tenemos muy normalizada, hay muchos machismos cotidianos que minimizamos y estamos acostumbradas a vivirlos”.

A la par del Covid-19, durante el confinamiento también incrementó otra pandemia, la violencia a la mujer, resaltó Sandra Cardona, fundadora de Voces en Acción.

El viernes, el Observatorio de Seguridad y Justicia, del Consejo Nuevo León, reportó que en Nuevo León, en el primer trimestre del año se abrieron en promedio 48 carpetas diarias por violencia familiar.

La organización indica que en ese periodo se tuvo una tasa trimestral anualizada de violencia familiar de 305.04 carpetas de investigación por cada 100 mil personas, lo que ubicó a Nuevo León en el segundo lugar nacional por este delito.

“No hemos avanzado como quisiéramos, es una triste realidad. Es una crisis muy fuerte la que estamos viviendo, hablamos mucho del Covid, pero esta pandemia de la violencia es atroz”, expresó Cardona.

El primer paso, coincidieron las expertas, es que las mujeres identifiquen que están siendo víctimas de violencia, un proceso largo y complicado por la normalización del machismo.

“Cuando hay un primer acercamiento lo importante es apoyarlas en que reconozcan las violencias y las puedan nombrar, qué es violencia psicológica y cómo te hace sentir: mal, insegura”, dijo Lozano.

“Poder nombrar qué estamos sintiendo, lo más importante, recordar que antes había una situación en las que no vivían violencia o que puede haber un plan a futuro libre de violencia”.

¿Qué hacer y cómo reaccionar?

Ante situaciones de violencia durante el confinamiento, las mujeres pueden pedir ayuda incluso si viven con su agresor.

– Tener el celular siempre con pila y con saldo, contar con una tarjeta telefónica y efectivo a la mano.

– Mantener juntos y accesibles los documentos personales.

– Recopilar teléfonos de ayuda tanto de policía como de organizaciones.

– Identificar formas para salir de casa rápido, también sitios seguros en la zona donde vives, por ejemplo, una tienda abierta las 24 horas, un centro comercial.

– Transmitir y hablar sobre lo que está pasando con personas de confianza.

– Si una vecina es de confianza, pedirle hablar a la policía o a emergencia en caso de detectar que algo grave está ocurriendo.

Pide ayuda:

– Línea de emergencia en NL: 911

– Alternativas Pacíficas: 818-3729694

– Puerta Violeta tiene unidades en ocho municipios del área metropolitana, con atención las 24 horas: https://alternativaspacificas.org/puerta-violeta/

– Voces de Mujeres en Acción: 811-323-1698, y enlace@vocesdemujeres.org

– Instituto Estatal de la Mujer: 811-300-4875 e instituto.mujeres@nuevoleon.gob.mx

– Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, Monterrey: 815-1028010

– Unidad de Atención a Víctimas, Escobedo: 818-2869200

– Línea de Apoyo a la Mujer, Apodaca: 811-130-6293 y 811544-4473