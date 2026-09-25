Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Villahermosa, México: El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch señaló que la organización criminal La Barredora está «muy mermada» y que actualmente está dividida en dos mandos.

Desde Villahermosa, Tabasco, el funcionario apuntó que la estructura criminal está dividida en dos, por un lado liderada por un sujeto apodado «El Prada» y por el otro, por «La Mosca».

«Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos. Primero, se partió en cuatro, y mencionamos todas las detenciones que se han realizado, y ahorita está partida en dos, con un sujeto apodado ‘El Prada’, y otro del otro lado que se llama ‘La Mosca'», señaló.

El Secretario reconoció que los policías estatales de Tabasco son parte de quienes han combatido al crimen organizado en la entidad, luego de cambios de mando y con distintas instrucciones en la organización.

«Ha habido muchísimas detenciones. Quiero mencionar que el esfuerzo que ha hecho la policía estatal, los policías de aquí de tabasco, no es de que se haya detenido a ciertos mandos de los que fueron de la Secretaría y cambió toda la policía, de ninguna manera, son los mismos policías valientes de aquí de Tabasco que con un cambio de mando y con una instrucción distinta cuando la señora Presidenta informó el reforzamiento, son ellos quienes han combatido también al crimen organizado aquí mismo», destacó.

«La Barredora» logró insertarse en instituciones al estar encabezado por mandos de la Secretaría de Seguridad, como su ex titular Hernán Bermúdez Requena, «El Comandante H», quien operó en la gestión del senador morenista Adán Augusto López, cuando se desempeñó como Gobernador de Tabasco.

En el último año, alrededor de 20 agentes policiacos han sido detenidos por su participación en actividades ilícitas que formaban parte del repertorio de dicha organización, tales como extorsión, secuestro, desaparición forzada, ejecuciones, así como el tráfico de personas y de combustibles, delitos por los cuales Bermúdez y varios de sus subalternos directos hoy enfrentan procesos penales.