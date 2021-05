Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a que la Fiscalía General indague presuntos delitos electorales de los candidatos a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza.

Admitió que interviene en la elección, porque no será cómplice de un fraude electoral.

Como usted presentó hace algunos días las “tarjetas rosas” de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia, se le cuestionó durante su conferencia en Palacio Nacional.

“¿Pero cómo no voy a tener que ver?”, dijo el Mandatario.

Y que usted está metiendo la mano en las elecciones, se le insistió.

“¡Claro que sí, claro que si! Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude, es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? Ponla. Tres días, primero pensé, porque lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa y luego ya se comprobó de que es real, y hasta me enviaron una tarjeta”, respondió.

El Mandatario sostuvo que se debe investigar y aplicar la ley aunque “se enojen los conservadores”.

“Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras, porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de los candidatos al Gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía”, expresó en conferencia mañanera.

“Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral?, ¿para qué se reformó la Constitución?, si va a seguir lo mismo, no, aunque se enojen los conservadores hipócritas”.

Ayer, a menos de un mes de la elección de Gobernador en Nuevo León, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga penalmente a los candidatos punteros de la contienda, Samuel García y Adrián de la Garza.

En un inusual comunicado, la Fiscalía informó que a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, y quien encabeza las encuestas electorales, lo investiga por supuesto financiamiento ilícito de su campaña.

Sobre el caso de Adrián de la Garza, candidato del PRI y quien va en segundo lugar en las encuestas electorales, la FGR notificó que en breve judicializará una indagatoria por compra y coacción del voto.

El Mandatario remarcó que no se debe permitir el fraude electoral a través del reparto de dádivas y llamó a denunciar.

“Si yo viniera de la Administración pública, de ser dirigente, político, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, entonces me quedaría callado, si no fuese como los otros. Yo soy un dirigente que siempre lucha por la democracia. ¿Cómo siendo Presidente me voy a callar y a ser cómplice del fraude? De ninguna manera”.

“El fraude nos ha dañado muchísimo, por eso no debemos de permitirlo y denunciar. Y que la gente esté pendiente y que si hay camiones, tráiler transportando despensas, que se denuncie y que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo, si se están utilizando bienes del Gobierno que son bienes del pueblo, vehículos, desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea. Que no haya impunidad”, agregó.

López Obrador informó que se revisará un acto de campaña de un candidato en Sinaloa, en el que al parecer dos Secretarios de Gobierno se encontraban en el templete.

“Ahora vamos a confirmar, porque me dijeron que en un acto, en Sinaloa, de un candidato, dos Secretarios del Gobierno en la tarima, en el templete, ¿qué es eso? Y sea quién sea”, afirmó.