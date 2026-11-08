CDMX. -La Duquesa Meghan Markle está preparada para ayudar al FBI o cualquier otra autoridad en sus investigaciones sobre abuso sexual infantil contra su padre, Thomas Markle Sr., de quien está alejada desde hace años, publicó People.

La esposa del Príncipe Harry no se ha pronunciado sobre el caso en estos días, pero el 23 de octubre, cuando las acusaciones contra Thomas cobraron mayor fuerza, aseguró en un comunicado que se encontraba «profundamente consternada».

El medio reveló ayer que la madre Meghan, Doria Ragland, colaboró con agentes del FBI para corroborar que Thomas, de 82 años aparece en imágenes que fueron incautadas.

El padre de Meghan fue arrestado el viernes, en Florida, por pornografía infantil hallada en una casa de su propiedad en ese estado, pero un juez federal le otorgó la libertad bajo fianza.

Mientras espera una nueva comparecencia, permanece en una residencia para personas mayores con problemas de memoria.

Thomas podría pasar hasta 20 años en una cárcel de ser declarado culpable.

El FBI pidió a Doria, ex trabajadora social y quien estuvo casada con Thomas entre 1979 y 1987, determinar si su ex marido aparecía en imágenes confiscadas en Los Ángeles.

Ayer TMZ informó que la pareja de Samantha Markle, hermanastra de Meghan, fue vista recogiendo pertenencias en la casa de Florida de Thomas.

En México, miembros de la Guardia Nacional allanaron a finales de octubre una bodega que rentaba Thomas en Tijuana, donde encontraron presuntamente material de abuso infantil.

Autoridades en Filipinas reportaron que investigan a Thomas, luego de catear una residencia del individuo en la ciudad de Cebu y confiscar dispositivos con imágenes de abuso infantil.