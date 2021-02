Niegan empresarios gasolineros que haya desabasto de combustible en Aguascalientes a consecuencia de la problemática que hay en el país con la falta de gas natural, por lo que llamaron a la población a no hacer compras de pánico innecesarias que puedan poner en riesgo los volúmenes del producto.

Al respecto, Ramón Lomas Torres, presidente de Hidroamegas, aclaró que afortunadamente los empresarios gasolineros no se han visto afectados por la situación que hay con el gas natural y en el caso de las gasolinas, enfatizó que no hay indicios de que pudiera haber algún tipo de desabasto por parte de las diferentes comercializadoras que operan en el país.

Por lo anterior, exhortó a la población a mantener la calma y la serenidad y a no hacer compras de pánico y no provocar un posible desabasto tal y como ocurrió hace dos años donde la gente se alteró y generó que los niveles que tenían las gasolineras se fueron al suelo. “Esta ocasión no es así, el abasto está garantizado, no hemos tenido ningún problema”.

Destacó que lo más que han tenido, de acuerdo a lo señalado por las estaciones de servicio que no son Pemex, sino que surten por otro medio y lo traen directamente de la frontera con Estados Unidos, es que ha habido retrasos de horas, de 24 o 25 horas cuando mucho, sin que haya un desabasto como tal. “Sé que hay algunos problemas en la frontera para poder pasar las pipas de un lado a otro por problemas climatológicos, pero de ahí en fuera estamos bien”.

Reconoció que lo que sí ha habido es un incremento constante en los precios de las gasolinas, lo cual obedece a los precios internacionales, así como a la oferta y a la demanda que incrementa en estas épocas del año, “sobre todo después de enero y febrero siempre hay un aumento en el precio del combustible y más ahorita ante la gran demanda que hay en Estados Unidos por el fenómeno meteorológico que tenemos en estos momentos, pero los incrementos han sido constantes y parece ser que seguirán a la alza”.

En tal sentido, dijo que actualmente la gasolina Magna o regular se ubica en alrededor de 20 pesos promedio, mientras que la Premium se ubica en casi en los 21 pesos y el Diesel se vende en 21 pesos.