El vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera, señaló que las impugnaciones presentadas por MORENA a la elección para gobernadora no desprenden un elemento constitutivo para anularla. Explicó que los Consejeros Electorales conocieron el acontecer de la jornada comicial del 5 de junio y que las actas que son de dominio público -y disponibles para consulta en internet- no evidencian lo que denuncia ese partido.

Desde el punto de vista del INE en Aguascalientes no existen inconsistencias para anular la elección a la gubernatura del Estado. Aun así, aclaró que la última palabra, en su caso, la tendrá la Sala Superior, no el Tribunal Local Electoral, esto si MORENA acude a segunda instancia.

Ignacio Ruelas Olvera aseveró que es altamente probable que el vigente proceso de impugnación de la elección sea resuelto por los jueces y de esta manera haya certeza de la justicia electoral que se ejerce en la entidad.

El vocal ejecutivo del INE dijo que este proceso involucra a tres documentos diferentes: el primero es la impugnación de los 18 distritos electorales de modo individualizado y que ya están en el tribunal local electoral; el segundo es el recurso de nulidad contra la constancia de mayoría y la declaración de validez, y el tercero es una queja que presenta MORENA por exceso de gastos de campaña.

Al respecto, mencionó que ese partido político mostró dentro de su escrito algunas evidencias que en este momento son atendidas por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto de dictaminar lo correspondiente.

Este dictamen deberá emitirse en un periodo de dos semanas, aunque aclaró que todo el proceso jurídico no pasará más allá del 30 de septiembre, esto significa que Aguascalientes se encuentra dentro de los tiempos legales antes de que ocurra la toma de posesión de la gobernadora electa, el 1 de octubre de 2022.

Para finalizar, Ignacio Ruelas Olvera comentó que hay que esperar por la agenda de la Unidad de Fiscalización del INE, lo cual deberá saberse antes del 21 de julio próximo, y de esta manera se sepa si hubo o no exceso en los gastos de campaña por parte de las candidatas.

