Justo en el momento más importante para el Tri en este proceso mundialista, Gerardo Martino decidió cambiar su esquema, jugar sin un punta y dejar en la banca al mejor jugador defensivo de México, como lo es Edson Álvarez. Estas decisiones condicionaron a México, que salió a no perder ante Argentina, cosa que terminaron haciendo gracias a errores puntuales que fueron lo que terminaron por definir un juego más que apretado.

Debido a la línea de cinco que mandó Martino, México acumuló mucha gente en medio campo, lo que dejó a Argentina sin chances de mover el balón cómodamente, sobre todo con Messi teniendo marca de dos o tres mexicanos cada vez que tocaba la pelota. Andrés Guardado arrancó como capitán de México y con ello disputó oficialmente su quinto mundial, entrando a los récords de esta competencia. México tuvo la primera de peligro con un centro peligroso a balón parado de Luis Chávez, que nadie llegó a rematar.

Las acciones se volvieron rocosas con los dos equipos entrando fuerte a cada pelota dividida. Esto derivó en jugadas que estuvieron cerca de ser tarjetas rojas, como Néstor Araujo pisando a Acuña y después Acuña pisando a Kevin Álvarez. Argentina careció de oportunidades claras y su oportunidad más clara fue un tiro centro de Messi, que fue bien resuelto por Ochoa con los puños. A pocos minutos de terminar el primer tiempo lamentablemente Guardado salió lesionado, dejando su lugar a Erick Gutiérrez. La jugada más para México ocurrió al 45 con un tiro libre que Alexis Vega cobró con potencia y cuando parecía que el balón podía entrar apareció el “Dibu” Martínez con un excelente lance para evitar el gol.

Ya en la segunda mitad, tanto Alexis Vega como Hirving Lozano mostraron cansancio al siempre ir por la pelota prácticamente solos y recorrer muchos metros para pelear por alguna opción de gol. Héctor Herrera demostró su nivel de la MLS y fue dejando muchos espacios en el medio campo al ser el contención defensivo del equipo, precisamente fue por ahí cuando al 64 Messi recibió sólo a las afueras del área ante la pésima marca de Herrera, la “Pulga” no dudó y metió tremendo zapatazo raso que se anidó en la esquina derecha de Ochoa, que nada pudo hacer ante una definición de primer nivel por parte de Messi, que hizo respirar a toda Argentina.

Tras el gol, la albiceleste decidió recular algunos metros y Martino mandó cambios con Antuna, Alvarado y Jiménez como revulsivos, mismos que nada pudieron hacer mostrando la inoperancia ofensiva que México tiene desde hace ya varios años. El más impetuoso fue Jiménez, que salía del área buscando pelotas sin encontrar alguien que le pudiera generar juego.

Aun con la derrota México tenía chances de llegar al partido con Arabia con buenas opciones de avanzar, pero al 87 un tiro de esquina en corto terminó en las piernas de Enzo Fernández, que con un amague se quitó a Gutiérrez y pegó derechazo con comba que terminó en el ángulo marcando el 2-0, que terminó siendo definitivo. Este gol puede ser la diferencia del torneo, ya que México ahora necesita ganarle a Arabia y que Argentina le gane a Polonia, también que las victorias se combinen para un total de cuatro goles, y por diferencia de anotaciones, para pasar a la siguiente ronda. Lo más complicado es pedirle goles a un Tri que no genera juego ofensivo y que ahora tiene las maletas preparadas para volver a casa.

Del otro lado, Argentina ha revivido totalmente y liderados por su capitán tienen su futuro en sus manos, con la misión de terminar en la cima del sector para evitar a Francia en los octavos de final, su verdugo el Mundial pasado.