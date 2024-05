Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – A dos meses de quedarse sin trabajo debido a la acusación de presunto abuso a sus hijas, Patricio Cabezut se mantiene fuerte mentalmente y confía en su inocencia, aseguró su abogado, Óscar Mora.

«Patricio ha batallado con esta situación. Hay una estigmatización en cualquier proceso penal, y más al ser una figura pública. Mentalmente está fuerte y convencido de su inocencia», precisó Mora.

El conductor televisivo, conocido por su aparición en el matutino Hoy de Televisa, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual, pero seguirá en libertad. De los 10 eventos acusatorios en su contra, 8 fueron desechados, quedando solo 2, informó su abogado.

«El proceso es para esclarecer si se trata de abuso o de otra cuestión. Desde la defensa, no consideramos válido el criterio de abuso sexual, se está descontextualizando. Hay dos videos que no podemos detallar; mientras el juez no los vea, continuará el proceso. Pero cuando los vea, se dará cuenta de que no hay prueba suficiente para tal acusación», indicó Mora.

Cabezut fue denunciado por su ex esposa, Áurea Zapata, en 2021 por presunta violencia intrafamiliar y hace dos meses por presunto abuso sexual a sus hijas.

«Si hubiera abuso sexual, seríamos los primeros en reconocerlo. Pero eso no sucedió. Patricio Cabezut no estará en prisión», afirmó Mora.

A pesar de quedarse sin trabajo en marzo, Cabezut sigue cumpliendo con la manutención de sus hijas. «Jamás ha dejado esa obligación. Ya sea con ayuda de sus hermanos o amigos, ha logrado pagar», destacó Mora.

La defensa estima que el proceso concluirá a finales de noviembre o principios de diciembre, con una resolución final probable para el verano de 2025.