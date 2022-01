Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está demostrado que el INE tiene los recursos necesarios para la revocación de mandato.

«Acerca del INE es bastante lo que se ha hablado. Si se hace un esfuerzo por parte de los consejeros del INE se puede llevar a cabo una consulta para revocación de mandato. (…) Y ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta.

«Tienen recursos, lo que hicimos fue ‘háganle así’, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla que despidan, nada más que los de arriba no tengan servicio privado», comentó López Obrador.

La semana pasada, funcionarios de Hacienda y de la Función Pública presentaron un ejercicio de austeridad para el INE, el cual dejaría en 2 mil 972 millones de pesos la cifra disponible para que realicen la consulta de revocación.

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que con todo este plan de austeridad el INE lograría el ahorro necesario.

«El resultado de este ejercicio le daría al INE una disponibilidad 2 mil 972 millones. Este es un ejercicio que se presentó desde las áreas a las que compete el ejercicio presupuestal, pero está en el INE adoptar estás medidas. Si se hacen ejercicios como este de austeridad republicana, el dinero debe de alcanzar», dijo López Hernández.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal lamentó que los consejeros del INE sigan gozando de privilegios y llamó «ambiciosos vulgares» a los que ganan más de 600 mil pesos mensuales.

«Eso fue lo que se les dijo (con el plan de austeridad) ‘háganle como le estamos haciendo nosotros’. Mal sería que se bajen el sueldo y que nosotros estemos ganando más que ellos, pero no es así.

«Entonces, son argumentos leguleyos de que no se puede, no es sólo un asunto legal, es un asunto moral. Antes que llegaban a cobrar sueldos de 600 mil pesos mensuales, decían que para que no se corrompan, ¡no! El que cobra 600 mil pesos mensuales es un corrupto, es un ambicioso vulgar», expresó.

El Presidente mencionó que a los consejeros electorales sólo les importa el dinero, que pertenecen al bloque conservador y que con su actitud sólo desprestigian al INE.

«Urge un plan de austeridad en el caso del INE y ya resolver esto de la mejor forma posible, porque se va degradado la institución. Como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación de tipo político, lo que pasa es que no están de acuerdo con nosotros.

«Pertenecen al bloque conservador y termina siendo no una diferencia de tipo ideológico, político, sino por dinero, y se ven muy mal, no es correcto, hay que cuidar la institución. El prestigio de la institución; no tienen razón, no hay argumentos», señaló.

López Obrador agregó que el INE deberá cumplir con el mandato de la ley, ya que Hacienda no podrá otorgar los recursos que requirieron los consejeros para la consulta.

«Les va contestar eso (Hacienda) porque ya se les hizo esa propuesta. No se puede destinar dinero del presupuesto según Hacienda, que ya está autorizado con otros propósitos, otros fines.

«Entonces, ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la consulta. La tienen que hacer con todas las casillas; no es conmigo, es con la ley, es con la ley», finalizó.

