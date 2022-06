Como positiva calificó la Asociación Humane Society International la iniciativa para sancionar a quienes abandonen a una mascota de compañía con multas económicas. El gerente de Programas contra la Crueldad Animal de dicha agrupación, Felipe Márquez Muñoz señaló que sólo falta ver el mecanismo para ver cómo se hará aplicable esta reforma y evitar que quede en letra muerta.

El activista consideró como buena este tipo de iniciativas que se promueven en el Congreso del Estado porque mantienen el tema vigente entre los legisladores y la intención al pensar que se puede sancionar a las personas que abandonan a los animales.

Sin embargo, dijo que aquí habrá que ver la aplicabilidad de la misma reforma de cómo van a identificar qué perro o qué gato fue abandonado, dado que no hay un registro en el estado ya que el único padrón de mascotas que existe es el del Municipio de Aguascalientes que está vigente y se quedó un poco en el abandono, aunque el Ayuntamiento sigue haciendo esfuerzos porque la gente registre a sus animales, no han tenido el éxito que debería.

Estableció que normalmente este tipo de sanciones funcionan muy bien en algunos países de Europa donde todos los animales están con microchips, todos están registrados y empadronados, por lo que cuando se encuentra a un animal en la vía pública abandonado, se escanea el microchip para ver quién es el propietario o el tutor del animal y entonces ya se puede sancionar a esa persona.

Sin embargo, en nuestro estado e incluso en el país no se tienen estos mecanismos, por lo que va a ser muy difícil que se pueda sancionar a una persona, si no saben de quién es ese animal. “Lo recoges tú de la calle y ¿contra quién te vas? Habría que trabajar en el cómo, no nada más la propuesta, sino el cómo van a lograr que se sancione. Por supuesto que es buena iniciativa. Agradecemos que el tema esté vigente, que la diputada Genny López lo tenga presente, pero hay que buscar el mecanismo de cómo hacer aplicable esta reforma a la ley, para que realmente la gente se desincentive a abandonar a los animales”.

Así lo dijo:

De acuerdo con estadísticas, a nivel general se sabe que 8 de cada 10 animales son abandonados antes de cumplir el primer año de edad y el 90% de las adquisiciones de animales de compañía son por impulso y en la mayoría de las ocasiones terminan abandonados. Mientras que en el Centro de Control Animal del Municipio, 7 de cada 10 perros que son llevados son abandonados a su muerte.

Felipe Márquez Muñoz. Activista pro animal.

