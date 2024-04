Una movilización policial tuvo lugar el martes por la tarde en el fraccionamiento El Cóbano, después de que un comerciante disparara contra un joven que es su vecino; afortunadamente, no logró herirlo.

Los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas, en la intersección de la calle Manglar con la calle Capricornio. Un sujeto identificado como Elihú arribó en una camioneta Caravan de color verde al domicilio del joven, llamado Simón, y lo atacó con una pistola tipo escuadra.

Sin embargo, al percatarse de la presencia del hombre armado, la víctima comenzó a correr para ponerse a salvo. Aunque el agresor disparó en varias ocasiones, no logró herirlo, y luego huyó hacia la colonia Estrella.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Preventiva del Destacamento «Terán Norte», así como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron localizar a los agresores.

En el sitio se encontraron tres casquillos percutidos de calibre 9 mm, y la fachada de la vivienda de Simón mostraba dos impactos de bala.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la agresión se debió a que días atrás, Elihú fue víctima del robo de una motocicleta y, al parecer, Simón fue testigo del suceso pero se negó a identificar al responsable, razón por la cual fue atacado.