Érika Hernández

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En una reunión virtual ayer con consejeros del INE, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, les dijo que no estaba preocupada por las acusaciones de conflicto de interés y corrupción, por lo que sólo hay que «esperar» a que las cosas se «enfríen».

En medio de los escándalos y cuestionamientos por su abierta cercanía con el proveedor del organismo electoral, José Alfredo Hernández Casillas, la consejera dijo: «¡No me voy!».

Las contrataciones de material electoral por parte del INE dirigido por Taddei están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ha encontrado simulación de operaciones y participación de factureras.

También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga una red de siete empresas proveedoras del INE relacionadas con Hernández Casilla por lavado de dinero y actos de corrupción.

Taddei ha sido evidenciada por sus nexos con el empresario Hernández Casillas que exhiben un conflicto de interés.

Han sido reveladas fotografías y videos de reuniones y fiestas donde departe con Hernández Casillas junto con otros funcionarios del INE.

Además fue difundido un video donde el empresario presume llevar de viaje a París a dos hijos de Taddei hospedándolos en uno de los hoteles más caros de la capital francesa.

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que debe irse a fondo en las investigaciones sobre la gestión de Taddei.

«La renuncia (de Taddei) es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento», afirmó.

Consideró que debe llevarse a cabo la investigación para establecer si la presidenta del INE es responsable, presentar la denuncia si es necesario y proceder conforme a la norma.

«La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley», enfatizó el diputado federal.

Respecto a la reunión que tuvieron ayer los consejeros del INE, según versiones de participantes, Taddei dio un pequeño mensaje para «acallar» las calumnias que, dijo, hay en su contra, y argumentó que es un ataque político.

Negó tener un problema de conflicto de interés. Incluso, dijo, ella es una mujer «honesta» y se ha conducido con principios.

Algunos consejeros mostraron su preocupación, pero ella pidió dejar el tema en manos de las autoridades. Ha reiterado que no ha firmado contratos y que no tiene responsabilidad en operaciones irregulares que han sido señaladas por distintas instituciones.