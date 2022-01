Claudia Guerrero Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno esperará y revisará las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de decidir si aplica o no la vacuna contra Covid-19 a menores de 12 años.

En conferencia, el Mandatario federal fue cuestionado sobre la recomendación realizada por el Comité Asesor de Expertos de la OMS -desde el pasado 21 de enero- para extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años.

En respuesta, el tabasqueño negó la existencia de dicha recomendación y sostuvo que su equipo no le ha informado sobre el tema, aunque pidió tiempo para tomar una decisión.

«Nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información, de los responsables del Sector Salud de nuestro País, que sostienen incluso lo opuesto», aseveró.

«Ojalá y hoy se informe, porque lo que definieron los de la Organización Mundial de la Salud la prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México, o sea, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento, o sea, no lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomienden».

El Presidente aprovechó la pregunta para presumir que México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en materia de disponibilidad de vacunas y se congratuló de que, pese a la expansión de contagios por la variante ómicron, el número de fallecimientos no se haya incrementado.

Desde el Salón Tesorería, mostró un listado con cifras de defunciones, en la que México aparece en el lugar 23.

«Ahora, con la nueva variante, crecen los contagios, pero no las hospitalizaciones y menos los fallecimientos. Si hay crecimiento de hospitalizaciones, de fallecimientos, pero no igual y eso por las vacunas, no es tan dañina la nueva variante pero estamos viendo que la protección se debe a la vacuna», señaló.

