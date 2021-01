Al evaluar que en la primera parte de ciclo escolar 2020-2021 se impartió entre el 90 y 95% de los contenidos correspondientes en educación básica, el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, aseveró que ahora que se empiezan a aplicar en Aguascalientes las vacunas anti-COVID-19, el Gobierno Federal envíe pronto las correspondientes al magisterio.

Es importante que se considere a los maestros como grupo prioritario, aunque se sabe que lleva mano personal de salud y luego se ha solicitado que sea el magisterio para avanzar a un retorno presencial a clases de manera segura y sin preocupaciones, y se elimine ese riesgo de que todo el ciclo lectivo sea a distancia.

Comentó que la Sección Uno del SNTE no ha conversado este tema con el gobernador, porque la decisión se encuentra en el Gobierno Federal, pero cuando se tenga alguna indicación sobre los inmunológicos se estará abordando el asunto con la autoridad estatal para diseñar la estrategia de vacunación.

En el arranque de este segundo periodo, dijo que el magisterio ratifica su compromiso de seguir trabajando a distancia mientras no se generen las condiciones sanitarias y no cambie el semáforo en verde, motivo por el cual siguen con la capacitación en las diferentes plataformas o a través del Instituto de Educación para tener comunicación y acercamiento con sus estudiantes.

Hoy en día, el 10% de la comunidad estudiantil no tiene acceso a herramientas electrónicas, quienes se ubican en las comunidades rurales de los municipios de San José de Gracia, El Llano, Cosío y Tepezalá, ahí los profesores dejan cada lunes en la escuela las actividades a desarrollar por los alumnos, quienes deben entregarlas el viernes para ser revisadas.

En el resto de los ayuntamientos del Estado, señaló que entre el 90 y 95% de los estudiantes cuentan con alguna opción de conectarse de modo electrónico sea por internet, servicios de mensajería o redes sociales.