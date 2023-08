Miriam García Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Ante la posibilidad de que el Gobernador Samuel García busque competir por la Presidencia de México en el 2024, Diputados locales dijeron esperar que no sea «comparsa» del Ejecutivo federal para dividir a la Oposición.

«Como Congreso tendremos que darle trámite a una eventual licencia», expresó Mauro Guerra, panista y presidente del Congreso.

«Y si se presenta, pues entenderíamos mucho de lo que ha hecho en casi dos años, en donde se ha preocupado más por la imagen, por estar viajando por el mundo, por campañas mediáticas a nivel nacional, en lugar de atender los problemas de Nuevo León

«Necesitamos que sea claro respecto a lo que quiere y que no vaya a ser comparsa de un proyecto federal que busca dividir a la Oposición».

El lunes, García dijo que si lo que se quiere es un Presidente joven con nuevas ideas, él tiene 35 años, justo la edad que marca la Constitución federal para buscar ese cargo.

«Está en su derecho», dijo Luis Susarrey, del PAN, «pero los ciudadanos están esperando que resuelva los problemas políticos, económicos, sociales, de seguridad, de agua que tiene Nuevo León y no alguien que esté pensando en aspiraciones personales».

Waldo Fernández, de Morena, consideró que el proyecto que ofrece García no es el que requiere México, pero que irse en busca de la Presidencia es su decisión.

«No creo que lo que el País necesite sea un proyecto como el que él plantea», señaló, «lo que necesita el País es darle continuidad a la política social que se ha venido dando, pero él sabrá si quiere ir a la contienda y si tiene condiciones para ganar o no».

Eduardo Gaona, de MC, consideró que el tema de las aspiraciones del Gobernador no lo ha tratado ni oficial ni extraoficialmente.