La propuesta de presupuesto estatal para 2022 que está siendo analizado para su posible aprobación por parte de los diputados, es muy conservador y tiene pocas modificaciones en comparación con el de este año por concluir, sólo se aplicó el aumento de la inflación y si acaso se registraron incrementos, fueron pocos y sólo para los temas prioritarios, manifestó el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

De manera que educación, salud y seguridad pública han sido considerados dentro de lo prioritario, aunado que hay algunas obras públicas que se realizarán para terminar el sexenio.

Se tiene previsto el mantenimiento y restauración de planteles educativos, y en cuanto a los productos de desinfección para los mismos, serán aprovechados artículos que no fueron consumidos en el ciclo anterior, de ahí que habrá ahorro en ese rubro.

Además, está autorizada en licitación la construcción de un nuevo bachillerato militarizado, el cual se hará en un predio que ya fue donado por el municipio de Aguascalientes al oriente de la ciudad; se trata de un esquema educativo que ha dado buenos resultados en el entorno de la preparatoria militar ubicada en La Barranca y se espera que esa transformación se dé en el rumbo donde sea el nuevo plantel. “El nivel escolar de nuestro bachillerato militar es muy bueno, es una institución que ha dado buenos resultados”.

En 2022 será ampliará la carretera a Villa Hidalgo

Así como en materia de obra pública se ha considerado un presupuesto de alrededor de 150 millones de pesos exclusivamente de recursos propios, pues en los últimos años no ha habido presupuesto federal adicional, mismos que serán destinados para mantenimiento de escuelas y conservación de carreteras.

Aunado a esto, está el proyecto de ampliar la carretera a Villa Hidalgo que está incluido dentro del presupuesto y para lo que se avanza en la liberación de los terrenos que serán utilizados para ello, pero como ha ocurrido en otros casos, hay dos o tres dueños de predios que no aceptan la oferta que les hace el Gobierno para adquirirlos y tal vez sea necesario recurrir a la expropiación, “se busca llegar a un consenso sobre el valor y si no expropiar, y que sea la autoridad la que diga el valor a pagar”.