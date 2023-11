Claudia Guerrero e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los concesionarios privados del sistema ferroviario muestren una «buena actitud» ante su propuesta para poner en marcha trenes de pasajeros.

Aunque no mencionó por su nombre a Canadian Pacific Kansas City (CPKC) y Grupo México, consideró que sólo hay dos empresas con capacidad para ofrecer el servicio.

«Sí se puede. Y siguen funcionando los trenes de carga, tienen las concesiones. Y básicamente dos empresas tienen posibilidad, tienen recursos como para invertir», expresó.

-¿Grupo México le ha comentado algo?, se le preguntó.

«Todavía no hay respuesta, pero ya se les envió incluso un escrito y yo espero que haya una buena actitud. Y, de lo contrario, pues queda como posibilidad para que el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, pueda concesionarlo, el servicio», respondió.

En conferencia, donde dio lectura al decreto publicado el 20 de noviembre, el Mandatario reconoció que la posibilidad de poner en marcha los trenes de pasajeros no es algo que se pueda resolver al corto plazo.

Además de las adecuaciones que se requiere en la infraestructura ferroviaria y la electrificación de tramos, aceptó que podría ser un proyecto que se concretará hasta el próximo sexenio.

«Este es un buen acuerdo, un decreto que se tomó y que vamos a estar pendientes. A nosotros no nos va a tocar iniciar, no sabemos, uno de estos trenes, pero vamos a dejar todo arreglado para que quien nos sustituya lo pueda echar a andar», manifestó.

«En un sexenio alcanza para tener todos los trenes en el País. Y se tiene lo principal, se tienen las vías».

Al hablar sobre los detalles de su iniciativa, López Obrador consideró que será necesario realizar obras, aunque prácticamente descartó la posibilidad de expropiar predios o inmuebles para garantizar el paso de los trenes de pasajeros.