Esperan más apoyo al cine mexicano

Mauricio Ángel y Abril Valadez Agencia Reforma

CDMX. – La resolución de inconstitucionalidad en la desaparición del Fidecine, otorgada el miércoles por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa un paso para volver a garantizar adecuados apoyos para el cine mexicano, consideró la comunidad fílmica.

Aunque el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) se apresuró ayer a aclarar en redes sociales que nunca interrumpió la asignación de recursos, por medio del programa presupuestario Fomento al Cine Mexicano (Focine), la realidad es que no ha sido igual para los creadores.

«La resolución es importante en la medida que se restaure Fidecine. Focine puede ser más democrático, pero les tocan centavos a todos y con eso no necesariamente se hacen películas que tengan un impacto cultural masivo.

«Es importante que se pueda acceder a mecanismos más sencillos y con presupuesto acorde, pues la industria la va marcando ahora las plataformas de streaming», explicó el cineasta Emilio Portes.

El abogado Eduardo de la Parra Trujillo, quien llevó varios de los amparos contra la extinción de Fidecine, comentó que el nuevo programa era insuficiente porque no ofrecía las mismas garantías que el anterior.

«Focine es un subsidio otorgado sin mayor fundamento y por lo tanto se podía decidir no otorgarlo al año siguiente. Y además la sala (de SCJN) encontró injerencia del Estado», detalló en entrevista.

La Corte no difundió los efectos de la sentencia, por lo que aún no es claro cómo se garantizará el apoyo al cine mexicano.

Las diferencias

Focine

– No permite la multianualidad de recursos, el dinero debe usarse en el propio año fiscal.

– Al ser un estímulo, no estaba garantizado por la ley

– Reglas de operación impuestas por Imcine, con comités evaluadores que incluían a cualquier candidato.

– Desde 2022 apoya películas en 12 rubros diferentes, pero ninguna se ha estrenado aún.

Fidecine

– Fideicomiso garantizado por ley.

– Recibía no sólo financiamiento estatal, sino otros ingresos, como una parte de la propia taquilla de las cintas apoyadas.

– Comité de evaluación de expertos de la industria.

– Sus apoyos se centraban en producción, post producción, distribución y exhibición.

– En dos décadas de existencia apoyó unas 200 películas.