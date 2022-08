Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En una Copa del Mundo en la que se esperan entre 60 mil y 80 mil mexicanos, y con los antecedentes de dichos aficionados, el canciller Marcelo Ebrard aclaró si sus connacionales podrían ser sancionados con latigazos, pena contemplada en la legislación qatarí.

«El grueso de las faltas que tienes en los Mundiales son faltas que denominamos administrativas. Cuando estás hablando de un delito ya es otra cosa porque entras al sistema penal. Voy a asumir que lo que nos preocupa esencialmente son las faltas administrativas. Es prácticamente imposible que por una falta administrativa pudieras ser sujeto a ese tipo de sanciones como los latigazos, no creo que ocurra, no está previsto en las disposiciones», informó el canciller Marcelo Ebrard.

En varias Copas del Mundo, los mexicanos han escandalizado con ciertas conductas: uno apagó con su orina la llama eterna en Francia 1998; otro, activó la palanca de emergencia (sin urgencia de por medio) para detener el tren bala en el Mundial de Corea-Japón, y alguno más intentó vestir la estatua de Nelson Mandela con un jorongo y un sombrero de charro en 2010.

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicará una lista de acciones prohibidas en el primer torneo en Medio Oriente. Por ejemplo, no se permite introducir alcohol.

Ayer se presentó el Centro México Qatar, instalado en el país árabe entre el 15 de noviembre y el 21 de diciembre y el cual brindará información y asistencia a los connacionales.

Cierran fase de reventa mundialista

La FIFA cerró ayer la primera fase de reventa para el Mundial de Qatar 2022.

Sin especificar cuántas transacciones se concretaron en este periodo del 2 al 16 de agosto, el organismo informó que habrá una nueva ventana en fechas cercanas al torneo, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

La Plataforma Oficial de Reventa de Entradas fungió como el enlace entre aquellos que querían vender sus boletos y aquellos ávidos de obtener una de las entradas.

La multa por revender boletos sin autorización de la FIFA es de 250 mil riales cataríes, equivalentes a un millón 370 mil pesos.

Con información de Staff