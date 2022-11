Alejandro Albarran García Agencia Reforma

Bruselas, Bélgica.-El Acuerdo Global modernizado entre la Unión Europea y México, que los eurodiputados esperan ratificar lo más pronto posible, es bastante claro en la necesidad de cumplir con los objetivos de París para combatir el cambio climático y en la importancia de respetar la libre competencia en el mercado energético, sobre todo en las energías limpias, aseguró la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero.

«Nosotros defendemos en todos los acuerdos la libertad de las partes y el derecho a regular, pero defendemos también los compromisos en los acuerdos, y en el Acuerdo de modernización con México hay un compromiso de cumplir los objetivos de París», indicó al ser cuestionada sobre si a la espera de la ratificación del Acuerdo no han causado preocupación en Europa las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC por las políticas energéticas de México.

«Espero que lo que hagamos sea cooperar en un modelo energético que permita la libre competencia, porque realmente es mejor para el consumidor en términos de precios y sobre todo en energías limpias, que es lo que necesita el planeta. El tema del medio ambiente no tiene fronteras, entonces necesitamos todos estar muy comprometidos en ello».

El Acuerdo Global modernizado es una actualización de aquel que entró en vigor en el 2000 pero con nuevos capítulos que, a decir de Rodríguez-Piñero, responden a los desafíos actuales.

A la espera de su ratificación, una comitiva de 14 europarlamentarios llega mañana a México para reunirse con autoridades y congresistas en la primera reunión interparlamentaria desde la pandemia de Covid-19 y la cual tiene como primordial objetivo el Acuerdo Global.

«A nosotros lo que nos preocupan son los plazos, el objetivo es que este acuerdo pueda firmarse y ratificarse en los plazos que convienen a México pero también al Parlamento Europeo», dijo la ponente de la Comisión INTA (Comercio Internacional) del Parlamento Europeo para el Acuerdo UE-México en un encuentro con prensa mexicana en Bruselas.

«El acuerdo de asociación tiene que estar firmado antes de que llegue el momento límite para el proceso electoral de México, en eso estamos absolutamente convencidos y yo puedo decir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por ambos lados para que sea así».

La eurodiputada reconoció que la salida de Tatiana Clouthier como Secretaria de Economía le causó cierta preocupación.

«He de señalar, y hablo a título personal, que me preocupó si esto iba a tener impacto en los tiempos, porque entiendo lógicamente que la nueva Ministra tiene que tomar posesión, tiene que conocer el asunto», indicó.

«Creo que eso tendrá un impacto que luego se absorberá porque a mí no me cabe duda de que México tiene todo el interés, el mismo que tenemos nosotros, en demostrar al resto del mundo que seguimos siendo socios afines y que seguimos teniendo una prioridad absoluta en mejorar nuestras relaciones».

El gran salto en la modernización comercial

Entre los nuevos capítulos que incluye el Acuerdo Global modernizado entre la UE y México está uno de desarrollo sostenible que plantea cuáles son las condiciones de sostenibilidad social, laboral y ambiental bajo las cuales se debe dar el intercambio comercial.

«Más importante que el acceso al mercado de bienes y servicios es cómo queremos que se fabriquen o se suministren los bienes y servicios que intercambiamos. No se trata de ‘te cambio patatas por carne’. No, quiero que estas patatas que te voy a comprar tengan estos requisitos y quiero que estos coches que tú me vas a vender se hagan bajo estas condiciones, y esto es lo que supone el gran salto adelante de esta modernización del acuerdo», destacó la eurodiputada.

También, a diferencia del acuerdo que actualmente está en vigor, el Acuerdo modernizado incluye un capítulo sobre inversiones y, a petición de México, uno de anticorrupción.

«México tenía mucho interés en incorporar un capítulo anticorrupción. Es la primera vez que se incluye en un acuerdo comercial y eso refleja claramente la importancia que le da México a reforzar los valores democráticos en el país, porque con corrupción es muy difícil que un Gobierno prospere, es muy difícil que la sociedad prospere», sostuvo la eurodiputada española.

«La corrupción es la principal lacra contra la ciudadanía porque es la principal lacra contra la democracia, y México era muy consciente de los problemas de corrupción que hay, y yo creo que esto va a ayudar a que ese trabajo lo hagamos desde todos los lados más fáciles para que combatamos esa lacra».

Rodríguez-Piñero reconoció que no hay ningún país exento a la corrupción, pero México, añadió, tiene niveles mucho más altos que la media.

«Hay que ayudar a que eso se reduzca. Quiero poner en valor la apuesta que ha hecho México por recibir todo lo que puede ofrecer en cooperación de lucha contra la corrupción porque aquí en Europa también la ha habido y se ha combatido, y eso es un tema en el que realmente es bueno que trabajemos», destacó.

‘No se debe acorralar a la prensa’

Rodríguez-Piñero defendió la resolución que aprobó este año el Parlamento Europeo en la que pidió al Gobierno mexicano garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y a la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó con descalificativos hacia los parlamentarios.

«Yo creo que el objetivo que pretendíamos era dejar muy claro que tiene que haber una defensa indiscutible a la libertad de prensa y a desarrollar el trabajo en libertad y con seguridad», explicó.

Asimismo, reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano por atender la situación y dijo que la democracia en el País no está bajo discusión.

«Reconozco que el Gobierno de México y su Presidente están haciendo todo lo posible por combatirlo y confío plenamente en que seguirán haciendo todo lo posible, porque un Gobierno que es democrático no puede tener una prensa acorralada, porque no habría tal desarrollo democrático», expuso.

«Te pueden gustar más unas cosas que otras, pero que es un Gobierno democrático es indiscutible. Hay que confiar en el Gobierno y en el Presidente de México».