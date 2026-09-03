La continuidad y ampliación de los programas sociales, así como la incorporación de nuevos esquemas de atención, son factores que explican los niveles de aprobación que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años del inicio de su administración, afirmó Aldo Ruiz Sánchez, titular de la Secretaría de Bienestar en la entidad.

En rueda de prensa, el funcionario destacó que durante el actual Gobierno federal se han mantenido los programas sociales y se ha ampliado la política de bienestar mediante la creación de nuevos mecanismos de apoyo, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y Vivienda para el Bienestar.

Sostuvo que la aprobación de la presidenta no es producto de la casualidad, sino que está relacionada con las acciones emprendidas por su administración en materia social. Señaló que existe una inversión importante en distintos rubros y que Aguascalientes también se ha beneficiado de estos programas y proyectos.

Añadió que entre las acciones del Gobierno de México también se encuentran temas relacionados con salud, vivienda y educación superior, además de los programas de transferencias dirigidos a distintos sectores de la población.

En este contexto, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Aguascalientes este viernes 4 de septiembre, en un evento que tendrá lugar en la Megavelaria de la Plaza de Toros Monumental a partir de las 5 de la tarde y para el cual se estima la asistencia de más de 5 mil personas, como parte de la gira nacional que realiza después de presentar su segundo informe de gobierno.

Explicó que, al tratarse de un informe dirigido a la población, cualquier persona podrá acudir, independientemente de que pertenezca o simpatice con algún partido político. Aclaró que habrá una consideración especial para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes tendrán prioridad y dispondrán de un espacio reservado dentro del evento.