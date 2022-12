Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia apoyarán su reforma electoral, en caso de que sea impugnada ante ese tribunal.

«Pues yo sí pienso que van a apoyar en la Corte porque se está cuidando de que no se viole la Constitución. Y pues es un asunto de principios, nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución», dijo.

«Por eso es una reforma limitada, muy acotada, porque no se permitió la reforma constitucional y pues estamos cuidando que no haya ninguna contradicción con lo que establece la Constitución, que, al contrario, se fortalezca lo que son principios democráticos constitucionales».

A pesar de que varios ministros y hasta el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, han sido invitados a reuniones y desayunos privados en Palacio Nacional, el Mandatario negó que acostumbre a cabildear los temas de su interés.

Tampoco admitió que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visita con frecuencia la sede de la Corte, de manera coincidente con votaciones trascendentes para el Ejecutivo.

«De todas maneras, los ministros son libres y ellos son los que van a decidir libremente. Yo no voy con los ministros o les invito un café o vengan a desayunar y ayúdanos, vota así, vota de esta manera, no. Ni con ministros ni con diputados ni con senadores, cada quién tiene que asumir su responsabilidad», afirmó.

«Y si ellos rechazan la reforma legal, pues ya cumplimos nosotros. Y cada quien que asuma su responsabilidad».